https://ria.ru/20250117/sotskontrakty-1994184143.html
Порядка 300 млн рублей направят на выплаты по соцконтрактам в Подмосковье
Порядка 300 млн рублей направят на выплаты по соцконтрактам в Подмосковье - РИА Новости, 17.01.2025
Порядка 300 млн рублей направят на выплаты по соцконтрактам в Подмосковье
Около 300 миллионов рублей предусмотрено в 2025 году на выплаты по социальному контакту для жителей Подмосковья, максимальная сумма помощи по такому контракту... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T13:25:00+03:00
2025-01-17T13:25:00+03:00
2025-01-17T13:25:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Около 300 миллионов рублей предусмотрено в 2025 году на выплаты по социальному контакту для жителей Подмосковья, максимальная сумма помощи по такому контракту может достигать 350 тысяч рублей, сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева. "В этом году предусмотрено порядка 300 миллионов рублей для наших жителей на выплаты по социальному контакту. Прошлый год позволил полутора тысячам жителей воспользоваться этой поддержкой, благодаря которой удалось реализовать множество интересных проектов и идей, а некоторые из них стали по-настоящему важными для общества", - отметила Болатаева, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития региона. В ведомстве напомнили, что в Подмосковье продолжает действовать программа поддержки жителей с низкими доходам в виде социального контракта. Социальный контракт может быть заключен для помощи в преодолении трудной жизненной ситуации с семьями или одиноко проживающими, чей доход не превышает установленного прожиточного минимума за три месяца. В рамках социального контракта может оказываться финансовая помощь на поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства. В ведомстве подчеркнули, что максимальная сумма помощи по контракту может достигать 350 тысяч рублей, а ежемесячные выплаты для поиска работы равны прожиточному минимуму для трудоспособного населения - в этом году 21 039 рублей.
https://ria.ru/20241016/podmoskove-1978316182.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Порядка 300 млн рублей направят на выплаты по соцконтрактам в Подмосковье
Около 300 млн рублей направят на соцконтракты в Подмосковье в 2025 году
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Около 300 миллионов рублей предусмотрено в 2025 году на выплаты по социальному контакту для жителей Подмосковья, максимальная сумма помощи по такому контракту может достигать 350 тысяч рублей, сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
«
"В этом году предусмотрено порядка 300 миллионов рублей для наших жителей на выплаты по социальному контакту. Прошлый год позволил полутора тысячам жителей воспользоваться этой поддержкой, благодаря которой удалось реализовать множество интересных проектов и идей, а некоторые из них стали по-настоящему важными для общества", - отметила Болатаева
, слова которой цитирует пресс-служба министерства социального развития региона.
В ведомстве напомнили, что в Подмосковье
продолжает действовать программа поддержки жителей с низкими доходам в виде социального контракта. Социальный контракт может быть заключен для помощи в преодолении трудной жизненной ситуации с семьями или одиноко проживающими, чей доход не превышает установленного прожиточного минимума за три месяца.
В рамках социального контракта может оказываться финансовая помощь на поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства.
В ведомстве подчеркнули, что максимальная сумма помощи по контракту может достигать 350 тысяч рублей, а ежемесячные выплаты для поиска работы равны прожиточному минимуму для трудоспособного населения - в этом году 21 039 рублей.