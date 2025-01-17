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СМИ: Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня - РИА Новости, 17.01.2025
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00:52 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/soglashenie-1994100248.html
СМИ: Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня
СМИ: Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня - РИА Новости, 17.01.2025
СМИ: Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня
Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T00:52:00+03:00
2025-01-17T00:52:00+03:00
в мире
израиль
египет
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники."Источники Al Arabiya сообщили, что в соглашение по Газе внесены окончательные правки, указывая на то, что все стороны подписали договор", — утверждается в материале.По данным издания, руководство Израиля покинуло столицу Катара после урегулирования разногласий, но сделка могла легко сорваться, если бы не вмешательство посредников.Стороны конфликта в палестинском секторе Газа — Израиль и движение ХАМАС — при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250116/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250116/rossija-1993990551.html
https://ria.ru/20250116/sdelka-1993932983.html
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в мире, израиль, египет, катар, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Египет, Катар, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ: Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня

Al Arabiya: Израиль и ХАМАС подписали в Катаре соглашение о прекращении огня

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
«
"Источники Al Arabiya сообщили, что в соглашение по Газе внесены окончательные правки, указывая на то, что все стороны подписали договор", — утверждается в материале.
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По данным издания, руководство Израиля покинуло столицу Катара после урегулирования разногласий, но сделка могла легко сорваться, если бы не вмешательство посредников.
Стороны конфликта в палестинском секторе Газа — Израиль и движение ХАМАС — при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
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Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
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В миреИзраильЕгипетКатарХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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