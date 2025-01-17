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В Словакии прокомментировали приглашение Фицо в Киев Зеленским - РИА Новости, 17.01.2025
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07:32 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/slovakiya-1994116785.html
В Словакии прокомментировали приглашение Фицо в Киев Зеленским
В Словакии прокомментировали приглашение Фицо в Киев Зеленским - РИА Новости, 17.01.2025
В Словакии прокомментировали приглашение Фицо в Киев Зеленским
Владимир Зеленский пригласил премьера Словакии Роберта Фицо в Киев таким образом, будто предложил выпить пива, что недопустимо в дипломатии, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T07:32:00+03:00
2025-01-17T07:32:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский пригласил премьера Словакии Роберта Фицо в Киев таким образом, будто предложил выпить пива, что недопустимо в дипломатии, заявил РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар. Ранее Зеленский в развязной манере ответил на предложение Фицо о встрече на словацкой территории после остановки Украиной транзита газа из РФ. “Зеленский одним предложением в соцсети Twitter (ныне Х – ред.) позвал премьера Словакии в Киев тем способом, как будто зовет его выпить пива. Так, по-моему, политика на высшем уровне функционировать не может”, - сказал Гашпар. Зеленский уже неоднократно хамил премьеру Словакии, в том числе обвиняя его в якобы открытии второго энергетического фронта против Украины. Ранее Фицо заявил, что если у Зеленского нет проблем с тем, чтобы выкинуть в корзину 800 миллионов евро, которые бы Украина могла получить за транзит газа по своей территории, и протягивать руку и просить еще миллиарды в Европейском союзе, может случиться так, что некоторые политики скажут нет. По словам Фицо, он готов наложить вето на решение Европейского союза послать еще 50 миллиардов евро на Украину, если вопрос с транзитом газа по украинской территории не будет решен. Премьер Словакии также назвал политическим капризом решение Зеленского остановить транзит газа по украинской территории. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
https://ria.ru/20250117/slovakiya-1994114299.html
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словакия, украина, киев, владимир зеленский, роберт фицо, twitter, газпром, национальный антитеррористический комитет рф, транзит газа через украину
Словакия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, Twitter, Газпром, Национальный антитеррористический комитет РФ, транзит газа через Украину
В Словакии прокомментировали приглашение Фицо в Киев Зеленским

Депутат Гашпар: Зеленский позвал Фицо в Киев так, будто предложил выпить пива

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский пригласил премьера Словакии Роберта Фицо в Киев таким образом, будто предложил выпить пива, что недопустимо в дипломатии, заявил РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.
Ранее Зеленский в развязной манере ответил на предложение Фицо о встрече на словацкой территории после остановки Украиной транзита газа из РФ.
Андрей Данко - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
В Словакии заявили, что помощь Запада Украине теряется из-за коррупции
06:38
“Зеленский одним предложением в соцсети Twitter (ныне Х – ред.) позвал премьера Словакии в Киев тем способом, как будто зовет его выпить пива. Так, по-моему, политика на высшем уровне функционировать не может”, - сказал Гашпар.
Зеленский уже неоднократно хамил премьеру Словакии, в том числе обвиняя его в якобы открытии второго энергетического фронта против Украины.
Ранее Фицо заявил, что если у Зеленского нет проблем с тем, чтобы выкинуть в корзину 800 миллионов евро, которые бы Украина могла получить за транзит газа по своей территории, и протягивать руку и просить еще миллиарды в Европейском союзе, может случиться так, что некоторые политики скажут нет. По словам Фицо, он готов наложить вето на решение Европейского союза послать еще 50 миллиардов евро на Украину, если вопрос с транзитом газа по украинской территории не будет решен. Премьер Словакии также назвал политическим капризом решение Зеленского остановить транзит газа по украинской территории.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
Заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко, председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Тибор Гашпар во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
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06:54
 
СловакияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийРоберт ФицоTwitterГазпромНациональный антитеррористический комитет РФтранзит газа через Украину
 
 
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