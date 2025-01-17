https://ria.ru/20250117/slovakiya-1994116785.html

В Словакии прокомментировали приглашение Фицо в Киев Зеленским

В Словакии прокомментировали приглашение Фицо в Киев Зеленским - РИА Новости, 17.01.2025

В Словакии прокомментировали приглашение Фицо в Киев Зеленским

Владимир Зеленский пригласил премьера Словакии Роберта Фицо в Киев таким образом, будто предложил выпить пива, что недопустимо в дипломатии, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T07:32:00+03:00

2025-01-17T07:32:00+03:00

2025-01-17T07:32:00+03:00

словакия

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский пригласил премьера Словакии Роберта Фицо в Киев таким образом, будто предложил выпить пива, что недопустимо в дипломатии, заявил РИА Новости вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар. Ранее Зеленский в развязной манере ответил на предложение Фицо о встрече на словацкой территории после остановки Украиной транзита газа из РФ. “Зеленский одним предложением в соцсети Twitter (ныне Х – ред.) позвал премьера Словакии в Киев тем способом, как будто зовет его выпить пива. Так, по-моему, политика на высшем уровне функционировать не может”, - сказал Гашпар. Зеленский уже неоднократно хамил премьеру Словакии, в том числе обвиняя его в якобы открытии второго энергетического фронта против Украины. Ранее Фицо заявил, что если у Зеленского нет проблем с тем, чтобы выкинуть в корзину 800 миллионов евро, которые бы Украина могла получить за транзит газа по своей территории, и протягивать руку и просить еще миллиарды в Европейском союзе, может случиться так, что некоторые политики скажут нет. По словам Фицо, он готов наложить вето на решение Европейского союза послать еще 50 миллиардов евро на Украину, если вопрос с транзитом газа по украинской территории не будет решен. Премьер Словакии также назвал политическим капризом решение Зеленского остановить транзит газа по украинской территории. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.

https://ria.ru/20250117/slovakiya-1994114299.html

https://ria.ru/20250117/slovakiya-1994115240.html

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словакия, украина, киев, владимир зеленский, роберт фицо, twitter, газпром, национальный антитеррористический комитет рф, транзит газа через украину