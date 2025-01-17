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В Словакии заявили о потере конкурентоспособности Евросоюза из-за санкций - РИА Новости, 17.01.2025
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06:54 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/slovakiya-1994115240.html
В Словакии заявили о потере конкурентоспособности Евросоюза из-за санкций
В Словакии заявили о потере конкурентоспособности Евросоюза из-за санкций - РИА Новости, 17.01.2025
В Словакии заявили о потере конкурентоспособности Евросоюза из-за санкций
Евросоюз утратил конкурентоспособность из-за антироссийских санкций, которые больше вредят экономике стран-членов блока, заявил РИА Новости вице-спикер... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T06:54:00+03:00
2025-01-17T06:54:00+03:00
россия
словакия
владимир путин
евросоюз
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Евросоюз утратил конкурентоспособность из-за антироссийских санкций, которые больше вредят экономике стран-членов блока, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар. "Все санкции, которые принимал Евросоюз против России, и те пакеты, которых, как мне кажется, уже 16, оказывают негативное влияние на экономику государств-членов Евросоюза. ЕС с экономической точки зрения стал неконкурентоспособным. А энергия, ресурсы, которые вы упомянули, газ или нефть – важные товары, которые определяют, производите вы дороже или дешевле", - сказал он. Как полагает политик, ЕС сейчас необходимо переосмыслить подход к антироссийским санкциям и решить, имеют ли они дальнейший смысл. "Мы бы хотели как Словакия на этом сосредоточить внимание в ЕС и начать действия по переоценке некоторых решений, чтобы мы не продолжали пилить ветку сами под собой", - подчеркнул Гашпар. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того, в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250117/slovakiya-1994114299.html
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россия, словакия, владимир путин, евросоюз
Россия, Словакия, Владимир Путин, Евросоюз
В Словакии заявили о потере конкурентоспособности Евросоюза из-за санкций

Вице-спикер Гашпар: ЕС утратил конкурентоспособность из-за санкций против России

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко, председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Тибор Гашпар во время встречи в Москве
Заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко, председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Тибор Гашпар во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Андрей Данко, председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и заместитель председателя Национального совета Словацкой Республики Тибор Гашпар во время встречи в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Евросоюз утратил конкурентоспособность из-за антироссийских санкций, которые больше вредят экономике стран-членов блока, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.
"Все санкции, которые принимал Евросоюз против России, и те пакеты, которых, как мне кажется, уже 16, оказывают негативное влияние на экономику государств-членов Евросоюза. ЕС с экономической точки зрения стал неконкурентоспособным. А энергия, ресурсы, которые вы упомянули, газ или нефть – важные товары, которые определяют, производите вы дороже или дешевле", - сказал он.
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Как полагает политик, ЕС сейчас необходимо переосмыслить подход к антироссийским санкциям и решить, имеют ли они дальнейший смысл.
"Мы бы хотели как Словакия на этом сосредоточить внимание в ЕС и начать действия по переоценке некоторых решений, чтобы мы не продолжали пилить ветку сами под собой", - подчеркнул Гашпар.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того, в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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