Рейтинг@Mail.ru
В Словакии заявили, что помощь Запада Украине теряется из-за коррупции - РИА Новости, 17.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:38 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/slovakiya-1994114299.html
В Словакии заявили, что помощь Запада Украине теряется из-за коррупции
В Словакии заявили, что помощь Запада Украине теряется из-за коррупции - РИА Новости, 17.01.2025
В Словакии заявили, что помощь Запада Украине теряется из-за коррупции
Финансовая помощь, которую Запад направляет властям в Киеве, теряется в результате коррупции, простые украинцы эти деньги не получают, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T06:38:00+03:00
2025-01-17T06:38:00+03:00
в мире
словакия
украина
киев
андрей данко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993967425_0:91:2960:1756_1920x0_80_0_0_1f7b5660b1e786ebc6cf7aca6fc14629.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Финансовая помощь, которую Запад направляет властям в Киеве, теряется в результате коррупции, простые украинцы эти деньги не получают, заявил в интервью РИА Новости вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко. "Деньги, которые Украина получает, они теряются. Теряются в результате коррупции. Простые украинцы не получают эти деньги. Деньги просто исчезают. Эти деньги мы видим в Монако, в Каннах. Мы видим машины "люкс" в Братиславе", - отметил Данко.
https://ria.ru/20250116/slovakiya-1993948266.html
словакия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993967425_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_a821ceff394df9811af803cdc843defd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, украина, киев, андрей данко
В мире, Словакия, Украина, Киев, Андрей Данко
В Словакии заявили, что помощь Запада Украине теряется из-за коррупции

Депутат Данко: финансовая помощь Киеву теряется в результате коррупции

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкАндрей Данко
Андрей Данко - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Андрей Данко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Финансовая помощь, которую Запад направляет властям в Киеве, теряется в результате коррупции, простые украинцы эти деньги не получают, заявил в интервью РИА Новости вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко.
"Деньги, которые Украина получает, они теряются. Теряются в результате коррупции. Простые украинцы не получают эти деньги. Деньги просто исчезают. Эти деньги мы видим в Монако, в Каннах. Мы видим машины "люкс" в Братиславе", - отметил Данко.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
В Словакии заявили, что Трамп может помочь решить украинский конфликт
Вчера, 07:51
 
В миреСловакияУкраинаКиевАндрей Данко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала