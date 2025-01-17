https://ria.ru/20250117/slovakiya-1994114299.html

В Словакии заявили, что помощь Запада Украине теряется из-за коррупции

В Словакии заявили, что помощь Запада Украине теряется из-за коррупции - РИА Новости, 17.01.2025

В Словакии заявили, что помощь Запада Украине теряется из-за коррупции

Финансовая помощь, которую Запад направляет властям в Киеве, теряется в результате коррупции, простые украинцы эти деньги не получают, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T06:38:00+03:00

2025-01-17T06:38:00+03:00

2025-01-17T06:38:00+03:00

в мире

словакия

украина

киев

андрей данко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993967425_0:91:2960:1756_1920x0_80_0_0_1f7b5660b1e786ebc6cf7aca6fc14629.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Финансовая помощь, которую Запад направляет властям в Киеве, теряется в результате коррупции, простые украинцы эти деньги не получают, заявил в интервью РИА Новости вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко. "Деньги, которые Украина получает, они теряются. Теряются в результате коррупции. Простые украинцы не получают эти деньги. Деньги просто исчезают. Эти деньги мы видим в Монако, в Каннах. Мы видим машины "люкс" в Братиславе", - отметил Данко.

https://ria.ru/20250116/slovakiya-1993948266.html

словакия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, украина, киев, андрей данко