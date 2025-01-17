https://ria.ru/20250117/slovakiya-1994114299.html
В Словакии заявили, что помощь Запада Украине теряется из-за коррупции
В Словакии заявили, что помощь Запада Украине теряется из-за коррупции - РИА Новости, 17.01.2025
В Словакии заявили, что помощь Запада Украине теряется из-за коррупции
Финансовая помощь, которую Запад направляет властям в Киеве, теряется в результате коррупции, простые украинцы эти деньги не получают, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T06:38:00+03:00
2025-01-17T06:38:00+03:00
2025-01-17T06:38:00+03:00
в мире
словакия
украина
киев
андрей данко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993967425_0:91:2960:1756_1920x0_80_0_0_1f7b5660b1e786ebc6cf7aca6fc14629.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Финансовая помощь, которую Запад направляет властям в Киеве, теряется в результате коррупции, простые украинцы эти деньги не получают, заявил в интервью РИА Новости вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко. "Деньги, которые Украина получает, они теряются. Теряются в результате коррупции. Простые украинцы не получают эти деньги. Деньги просто исчезают. Эти деньги мы видим в Монако, в Каннах. Мы видим машины "люкс" в Братиславе", - отметил Данко.
https://ria.ru/20250116/slovakiya-1993948266.html
словакия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993967425_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_a821ceff394df9811af803cdc843defd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, украина, киев, андрей данко
В мире, Словакия, Украина, Киев, Андрей Данко
В Словакии заявили, что помощь Запада Украине теряется из-за коррупции
Депутат Данко: финансовая помощь Киеву теряется в результате коррупции