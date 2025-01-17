https://ria.ru/20250117/skoraya-1994132931.html

В Петербурге пьяный мужчина угрожал ножом бригаде скорой

В Петербурге пьяный мужчина угрожал ножом бригаде скорой - РИА Новости, 17.01.2025

В Петербурге пьяный мужчина угрожал ножом бригаде скорой

Пьяный рецидивист из Курганской области задержан в Приморском районе Санкт-Петербурга после того, как он угрожал ножом бригаде скорой помощи, сообщила... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T09:48:00+03:00

2025-01-17T09:48:00+03:00

2025-01-17T09:48:00+03:00

происшествия

курганская область

приморский район

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Пьяный рецидивист из Курганской области задержан в Приморском районе Санкт-Петербурга после того, как он угрожал ножом бригаде скорой помощи, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне около 18.00 мск в полицию Приморского района обратился водитель "скорой", который сообщил о томи, что у дома 60 на Школьной улице неизвестный напал на бригаду медиков. "Прибывшим на место происшествия нарядом патрульно-постовой службы полиции задержан находившийся в состоянии алкогольного опьянения ранее неоднократно судимый 43-летний житель Курганской области, который из хулиганских побуждений угрожал ножом бригаде скорой помощи, после чего повредил левое зеркало заднего вида на автомобиле", – говорится в сообщении. Задержанный был доставлен в отдел полиции, откуда его направили в больницу с алкогольной интоксикацией, уточняют в ГУМВД. Бригада медиков не пострадала. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20241205/vladivostok-1987460158.html

курганская область

приморский район

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курганская область, приморский район, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)