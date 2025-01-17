https://ria.ru/20250117/siriya-1994245914.html

Определять будущее Сирии должны сами сирийцы, заявил Путин

Определять будущее Сирии должны сами сирийцы, заявил Путин - РИА Новости, 17.01.2025

Определять будущее Сирии должны сами сирийцы, заявил Путин

Определять будущее Сирии должны сами сирийцы путем инклюзивного диалога, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T17:30:00+03:00

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2025-01-17T17:50:00+03:00

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обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Определять будущее Сирии должны сами сирийцы путем инклюзивного диалога, заявил президент России Владимир Путин.Российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров заявил, что РФ готова продолжать оказывать сирийскому народу необходимую поддержку."При этом исходим из того, что определять будущее в Сирии должны сами сирийцы путем инклюзивного диалога", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250117/rossija-1994250747.html

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2025

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сирия, в мире, россия, владимир путин, обострение ситуации в сирии — 2024