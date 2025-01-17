Рейтинг@Mail.ru
Определять будущее Сирии должны сами сирийцы, заявил Путин - РИА Новости, 17.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 17.01.2025 (обновлено: 17:50 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/siriya-1994245914.html
Определять будущее Сирии должны сами сирийцы, заявил Путин
Определять будущее Сирии должны сами сирийцы, заявил Путин - РИА Новости, 17.01.2025
Определять будущее Сирии должны сами сирийцы, заявил Путин
Определять будущее Сирии должны сами сирийцы путем инклюзивного диалога, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T17:30:00+03:00
2025-01-17T17:50:00+03:00
сирия
в мире
россия
владимир путин
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777151888_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_0669ffd3e7b07d40cd10cd895cacc37d.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Определять будущее Сирии должны сами сирийцы путем инклюзивного диалога, заявил президент России Владимир Путин.Российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров заявил, что РФ готова продолжать оказывать сирийскому народу необходимую поддержку."При этом исходим из того, что определять будущее в Сирии должны сами сирийцы путем инклюзивного диалога", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250117/rossija-1994250747.html
сирия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777151888_321:0:3050:2047_1920x0_80_0_0_85d61320bfd4dc28a6b1231146acc289.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сирия, в мире, россия, владимир путин, обострение ситуации в сирии — 2024
Сирия, В мире, Россия, Владимир Путин, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Определять будущее Сирии должны сами сирийцы, заявил Путин

Путин: определять будущее Сирии должны сами сирийцы путем инклюзивного диалога

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМечеть в окрестностях Хомса
Мечеть в окрестностях Хомса - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Мечеть в окрестностях Хомса. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Определять будущее Сирии должны сами сирийцы путем инклюзивного диалога, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров заявил, что РФ готова продолжать оказывать сирийскому народу необходимую поддержку.
"При этом исходим из того, что определять будущее в Сирии должны сами сирийцы путем инклюзивного диалога", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Путин заявил о приверженности России комплексному урегулированию в Сирии
Вчера, 17:44
 
СирияВ миреРоссияВладимир ПутинОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала