https://ria.ru/20250117/shri-lanka-1994131122.html

СМИ: не менее 19 российских туристов пострадали в ДТП на Шри-Ланке

СМИ: не менее 19 российских туристов пострадали в ДТП на Шри-Ланке - РИА Новости, 17.01.2025

СМИ: не менее 19 российских туристов пострадали в ДТП на Шри-Ланке

Не менее 19 россиян пострадали при с столкновении автобуса, перевозившего группу иностранных туристов, с грузовиком на Шри-Ланке, сообщает издание Ada Derana. РИА Новости, 17.01.2025

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2025-01-17T09:40:00+03:00

2025-01-17T10:18:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 янв - РИА Новости. Не менее 19 россиян пострадали при с столкновении автобуса, перевозившего группу иностранных туристов, с грузовиком на Шри-Ланке, сообщает издание Ada Derana. В свою очередь российское посольство на Шри-Ланке пока не подтверждает эту информацию. По данным издания, в результате аварии, произошедшем на Южном скоростном шоссе, водитель автобуса погиб, а около 19 туристов получили ранения. По словам корреспондента издания, авария произошла, когда автобус на высокой скорости врезался в кузов грузовика. Пострадавшие были госпитализированы в базовый госпиталь Тангалле для оказания медицинской помощи. Издание отмечает, что в момент аварии в автобусе находились около 30 российских туристов. В посольстве России в Коломбо РИА Новости сообщили, что никто из россиян за помощью в связи с этим инцидентом пока не обращался.

https://ria.ru/20250102/avariya-1992337503.html

https://ria.ru/20250110/egipet-1993068234.html

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шри-ланка, россия, коломбо, происшествия