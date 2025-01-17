Шишкарев видит в сделке с ТМХ потенциал построить ведущую корпорацию мира
Шишкарев видит в сделке с ТМХ потенциал стать ведущей логистической корпорацией
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Сергей Шишкарев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Совладелец группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев видит в сделке с "Трансмашхолдингом" (ТМХ) потенциал стать ведущей транспортно-логистической инфраструктурной корпорацией мира.
"Трансмашхолдинг" может получить 49% в управляющей компании группы "Дело", которые в настоящее время принадлежат "Росатому", в обмен отдаст госкорпорации пакет собственных акций, сообщал РИА Новости в декабре источник, близкий к сторонам сделки. Еще 51% "Дела" принадлежало Шишкареву. В конце декабря в ЕГРЮЛ появилась информация, что Шишкарев снизил долю до 50% с 51%. Новым совладельцем 1% стала компания "Р-Альянс".
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"Мы видим возможность построить действительно конгломерат компаний, который будет лидером не только на постсоветском пространстве, но и с учетом развития железнодорожной, портовой составляющей, выходом, более серьезным увеличением количества флота, которым мы будем оперировать… создание компаний или приход компаний в то качество, когда мы станем ведущей транспортно-логистической инфраструктурной корпорацией мира", - сообщил Шишкарев в интервью телеканалу "Россия 24".
"Хотим войти в первую десятку по выручке, по EBITDA, по количеству транспортных единиц, которыми мы будем оперировать. Все предпосылки для этого есть", - добавил совладелец "Дела".
Гендиректор "Трансмашхолдинга" Кирилла Липа в середине января сообзал, что надеется на определение юридической и бизнес-конструкции возможной сделки с группой "Дело" и "Росатомом" в течение первого полугодия 2025 года.
УК "Дело" - головная компания одноименной группы, российского транспортно-логистического холдинга, основанного в 1993 году. В составе группы 9 морских и 47 наземных терминалов. Общая мощность морских терминалов – 3,9 миллиона ДФЭ и 9 миллионов тонн зерна в год, наземных терминалов – 3,7 миллиона ДФЭ в год. Группа управляет парком из 41 тысячи фитинговых платформ и контейнеров общей вместимостью 230 тысяч ДФЭ, а также собственным флотом. Гендиректором УК в настоящее время является Алексей Лебедев.