https://ria.ru/20250117/shishkarev-1994237005.html

Шишкарев видит в сделке с ТМХ потенциал построить ведущую корпорацию мира

Шишкарев видит в сделке с ТМХ потенциал построить ведущую корпорацию мира - РИА Новости, 17.01.2025

Шишкарев видит в сделке с ТМХ потенциал построить ведущую корпорацию мира

Совладелец группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев видит в сделке с "Трансмашхолдингом" (ТМХ) потенциал стать ведущей транспортно-логистической инфраструктурной... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T16:52:00+03:00

2025-01-17T16:52:00+03:00

2025-01-17T18:02:00+03:00

сергей шишкарев

кирилл липа

алексей лебедев

трансмашхолдинг

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Совладелец группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев видит в сделке с "Трансмашхолдингом" (ТМХ) потенциал стать ведущей транспортно-логистической инфраструктурной корпорацией мира. "Трансмашхолдинг" может получить 49% в управляющей компании группы "Дело", которые в настоящее время принадлежат "Росатому", в обмен отдаст госкорпорации пакет собственных акций, сообщал РИА Новости в декабре источник, близкий к сторонам сделки. Еще 51% "Дела" принадлежало Шишкареву. В конце декабря в ЕГРЮЛ появилась информация, что Шишкарев снизил долю до 50% с 51%. Новым совладельцем 1% стала компания "Р-Альянс". "Мы видим возможность построить действительно конгломерат компаний, который будет лидером не только на постсоветском пространстве, но и с учетом развития железнодорожной, портовой составляющей, выходом, более серьезным увеличением количества флота, которым мы будем оперировать… создание компаний или приход компаний в то качество, когда мы станем ведущей транспортно-логистической инфраструктурной корпорацией мира", - сообщил Шишкарев в интервью телеканалу "Россия 24". "Хотим войти в первую десятку по выручке, по EBITDA, по количеству транспортных единиц, которыми мы будем оперировать. Все предпосылки для этого есть", - добавил совладелец "Дела". Гендиректор "Трансмашхолдинга" Кирилла Липа в середине января сообзал, что надеется на определение юридической и бизнес-конструкции возможной сделки с группой "Дело" и "Росатомом" в течение первого полугодия 2025 года. УК "Дело" - головная компания одноименной группы, российского транспортно-логистического холдинга, основанного в 1993 году. В составе группы 9 морских и 47 наземных терминалов. Общая мощность морских терминалов – 3,9 миллиона ДФЭ и 9 миллионов тонн зерна в год, наземных терминалов – 3,7 миллиона ДФЭ в год. Группа управляет парком из 41 тысячи фитинговых платформ и контейнеров общей вместимостью 230 тысяч ДФЭ, а также собственным флотом. Гендиректором УК в настоящее время является Алексей Лебедев.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сергей шишкарев, кирилл липа, алексей лебедев, трансмашхолдинг, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"