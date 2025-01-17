https://ria.ru/20250117/shishkarev-1994235996.html

Шишкарев был одним из авторов сделки с ТМХ и сохранит долю в 50%

Шишкарев был одним из авторов сделки с ТМХ и сохранит долю в 50% - РИА Новости, 17.01.2025

Шишкарев был одним из авторов сделки с ТМХ и сохранит долю в 50%

Совладелец группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев был одним из идеологов и авторов конструкции сделки с "Ростатомом" и "Трансмашхолдингом" (ТМХ), так как пришло РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T16:49:00+03:00

2025-01-17T16:49:00+03:00

2025-01-17T18:00:00+03:00

сергей шишкарев

трансмашхолдинг

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Совладелец группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев был одним из идеологов и авторов конструкции сделки с "Ростатомом" и "Трансмашхолдингом" (ТМХ), так как пришло время для объединения лидеров рынка, но бизнесмен обещает оставаться владельцем 50% доли в компании. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия 24". "Трансмашхолдинг" может получить 49% в управляющей компании группы "Дело", которые в настоящее время принадлежат "Росатому", в обмен отдаст госкорпорации пакет собственных акций, сообщал РИА Новости в декабре источник, близкий к сторонам сделки. Еще 51% "Дела" принадлежало Шишкареву. В конце декабря в ЕГРЮЛ появилась информация, что Шишкарев снизил долю до 50% с 51%. Новым совладельцем 1% стала компания "Р-Альянс". "Мы действительно приняли решение очень, может быть, неожиданное, но, на мой взгляд, очень логичное. Я один из идеологов и авторов этой конструкции. Мне кажется, пришло время объединяться лидерам рынка: в данном случае - корпорация "Росатом" как наш главный партнер, "Трансмашхолдинг" - ведущая корпорация на рынке машиностроения, производства подвижного состава, ну и крупнейший логистический холдинг, которым является "Дело", - рассказал Шишкарев."Я остаюсь и буду оставаться 50-процентным паритетным партнером, мне поручено развивать стратегию этой группы. Я этим с удовольствием занимаюсь. Свои мечты и свои амбиционные цели, я уверен, с такими партнерами мы обязательно реализуем и достигнем", - добавил он. Шишкарев также отметил, что группа планирует войти в первую десятку мировых компаний по выручке, EBITDA, а также по количеству транспортных единиц, которыми будет оперировать. По его словам, сейчас создается компания, устойчивая к санкциям, которая позволит обеспечить суверенитет и торговые отношения на годы вперед. Гендиректор "Трансмашхолдинга" Кирилл Липа в середине января сообщил журналистам, что надеется на определение юридической и бизнес-конструкции возможной сделки с группой "Дело" и "Росатомом" в течение первого полугодия 2025 года.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сергей шишкарев, трансмашхолдинг, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"