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Шишкарев был одним из авторов сделки с ТМХ и сохранит долю в 50% - РИА Новости, 17.01.2025
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16:49 17.01.2025 (обновлено: 18:00 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/shishkarev-1994235996.html
Шишкарев был одним из авторов сделки с ТМХ и сохранит долю в 50%
Шишкарев был одним из авторов сделки с ТМХ и сохранит долю в 50% - РИА Новости, 17.01.2025
Шишкарев был одним из авторов сделки с ТМХ и сохранит долю в 50%
Совладелец группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев был одним из идеологов и авторов конструкции сделки с "Ростатомом" и "Трансмашхолдингом" (ТМХ), так как пришло РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T16:49:00+03:00
2025-01-17T18:00:00+03:00
сергей шишкарев
трансмашхолдинг
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Совладелец группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев был одним из идеологов и авторов конструкции сделки с "Ростатомом" и "Трансмашхолдингом" (ТМХ), так как пришло время для объединения лидеров рынка, но бизнесмен обещает оставаться владельцем 50% доли в компании. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия 24". "Трансмашхолдинг" может получить 49% в управляющей компании группы "Дело", которые в настоящее время принадлежат "Росатому", в обмен отдаст госкорпорации пакет собственных акций, сообщал РИА Новости в декабре источник, близкий к сторонам сделки. Еще 51% "Дела" принадлежало Шишкареву. В конце декабря в ЕГРЮЛ появилась информация, что Шишкарев снизил долю до 50% с 51%. Новым совладельцем 1% стала компания "Р-Альянс". &quot;Мы действительно приняли решение очень, может быть, неожиданное, но, на мой взгляд, очень логичное. Я один из идеологов и авторов этой конструкции. Мне кажется, пришло время объединяться лидерам рынка: в данном случае - корпорация &quot;Росатом&quot; как наш главный партнер, &quot;Трансмашхолдинг&quot; - ведущая корпорация на рынке машиностроения, производства подвижного состава, ну и крупнейший логистический холдинг, которым является &quot;Дело&quot;, - рассказал Шишкарев."Я остаюсь и буду оставаться 50-процентным паритетным партнером, мне поручено развивать стратегию этой группы. Я этим с удовольствием занимаюсь. Свои мечты и свои амбиционные цели, я уверен, с такими партнерами мы обязательно реализуем и достигнем", - добавил он. Шишкарев также отметил, что группа планирует войти в первую десятку мировых компаний по выручке, EBITDA, а также по количеству транспортных единиц, которыми будет оперировать. По его словам, сейчас создается компания, устойчивая к санкциям, которая позволит обеспечить суверенитет и торговые отношения на годы вперед. Гендиректор "Трансмашхолдинга" Кирилл Липа в середине января сообщил журналистам, что надеется на определение юридической и бизнес-конструкции возможной сделки с группой "Дело" и "Росатомом" в течение первого полугодия 2025 года.
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сергей шишкарев, трансмашхолдинг, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Сергей Шишкарев, Трансмашхолдинг, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Шишкарев был одним из авторов сделки с ТМХ и сохранит долю в 50%

Шишкарев был одним из идеологов сделки с ТМХ и сохранит долю в 50 процентов

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСергей Шишкарев
Сергей Шишкарев - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Сергей Шишкарев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Совладелец группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев был одним из идеологов и авторов конструкции сделки с "Ростатомом" и "Трансмашхолдингом" (ТМХ), так как пришло время для объединения лидеров рынка, но бизнесмен обещает оставаться владельцем 50% доли в компании. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия 24".
"Трансмашхолдинг" может получить 49% в управляющей компании группы "Дело", которые в настоящее время принадлежат "Росатому", в обмен отдаст госкорпорации пакет собственных акций, сообщал РИА Новости в декабре источник, близкий к сторонам сделки. Еще 51% "Дела" принадлежало Шишкареву. В конце декабря в ЕГРЮЛ появилась информация, что Шишкарев снизил долю до 50% с 51%. Новым совладельцем 1% стала компания "Р-Альянс".
«

"Мы действительно приняли решение очень, может быть, неожиданное, но, на мой взгляд, очень логичное. Я один из идеологов и авторов этой конструкции. Мне кажется, пришло время объединяться лидерам рынка: в данном случае - корпорация "Росатом" как наш главный партнер, "Трансмашхолдинг" - ведущая корпорация на рынке машиностроения, производства подвижного состава, ну и крупнейший логистический холдинг, которым является "Дело", - рассказал Шишкарев.

"Я остаюсь и буду оставаться 50-процентным паритетным партнером, мне поручено развивать стратегию этой группы. Я этим с удовольствием занимаюсь. Свои мечты и свои амбиционные цели, я уверен, с такими партнерами мы обязательно реализуем и достигнем", - добавил он.
Шишкарев также отметил, что группа планирует войти в первую десятку мировых компаний по выручке, EBITDA, а также по количеству транспортных единиц, которыми будет оперировать. По его словам, сейчас создается компания, устойчивая к санкциям, которая позволит обеспечить суверенитет и торговые отношения на годы вперед.

Группа компаний "Дело" - российский транспортно-логистический холдинг, основанный в 1993 году. В составе группы девять морских и 47 наземных терминалов. Общая мощность морских терминалов – 3,9 миллиона ДФЭ и 9 миллионов тонн зерна в год, наземных терминалов – 3,7 миллиона ДФЭ в год. Группа управляет парком из 42 тысяч фитинговых платформ и контейнеров общей вместимостью 230 тысяч ДФЭ, а также собственным флотом.

Гендиректор "Трансмашхолдинга" Кирилл Липа в середине января сообщил журналистам, что надеется на определение юридической и бизнес-конструкции возможной сделки с группой "Дело" и "Росатомом" в течение первого полугодия 2025 года.
 
Сергей ШишкаревТрансмашхолдингГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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