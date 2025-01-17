https://ria.ru/20250117/shamarin-1994212838.html

Следствие по делу генерала Шамарина завершено

Следствие по делу генерала Шамарина завершено - РИА Новости, 17.01.2025

Следствие по делу генерала Шамарина завершено

Завершено следствие по делу генерала Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки в 36 миллионов рублей от топов завода "Телта", он и его защита знакомятся с РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T15:11:00+03:00

2025-01-17T15:11:00+03:00

2025-01-17T15:16:00+03:00

происшествия

вадим шамарин

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Завершено следствие по делу генерала Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки в 36 миллионов рублей от топов завода "Телта", он и его защита знакомятся с материалами дела, рассказал РИА Новости его адвокат Михаил Перцев."Следствие завершено в конце декабря, мы сейчас знакомимся с материалами", - сказал собеседник агентства.Осенью 2024 года генерал заключил досудебное соглашение со следствием и признал вину в получении взятки в 36 миллионов.По версии следствия, начальник главного управления связи ВС РФ Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.

https://ria.ru/20241028/general-1980481509.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, вадим шамарин, россия, вооруженные силы рф