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Следствие по делу генерала Шамарина завершено - РИА Новости, 17.01.2025
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15:11 17.01.2025 (обновлено: 15:16 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/shamarin-1994212838.html
Следствие по делу генерала Шамарина завершено
Следствие по делу генерала Шамарина завершено - РИА Новости, 17.01.2025
Следствие по делу генерала Шамарина завершено
Завершено следствие по делу генерала Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки в 36 миллионов рублей от топов завода "Телта", он и его защита знакомятся с РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T15:11:00+03:00
2025-01-17T15:16:00+03:00
происшествия
вадим шамарин
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Завершено следствие по делу генерала Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки в 36 миллионов рублей от топов завода "Телта", он и его защита знакомятся с материалами дела, рассказал РИА Новости его адвокат Михаил Перцев."Следствие завершено в конце декабря, мы сейчас знакомимся с материалами", - сказал собеседник агентства.Осенью 2024 года генерал заключил досудебное соглашение со следствием и признал вину в получении взятки в 36 миллионов.По версии следствия, начальник главного управления связи ВС РФ Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.
https://ria.ru/20241028/general-1980481509.html
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происшествия, вадим шамарин, россия, вооруженные силы рф
Происшествия, Вадим Шамарин, Россия, Вооруженные силы РФ
Следствие по делу генерала Шамарина завершено

Следствие по делу обвиняемого во взятке в 36 млн руб генерала Шамарина завершено

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВадим Шамарин
Вадим Шамарин - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вадим Шамарин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Завершено следствие по делу генерала Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки в 36 миллионов рублей от топов завода "Телта", он и его защита знакомятся с материалами дела, рассказал РИА Новости его адвокат Михаил Перцев.
«
"Следствие завершено в конце декабря, мы сейчас знакомимся с материалами", - сказал собеседник агентства.
Осенью 2024 года генерал заключил досудебное соглашение со следствием и признал вину в получении взятки в 36 миллионов.
По версии следствия, начальник главного управления связи ВС РФ Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.
Бывший начальник 1-го управления Главного управления связи Минобороны РФ генерал-майор Александр Оглоблин - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
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ПроисшествияВадим ШамаринРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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