https://ria.ru/20250117/sevastopol-1994132731.html

Житель Севастополя пересылал Киеву данные о ПВО

Житель Севастополя пересылал Киеву данные о ПВО - РИА Новости, 17.01.2025

Житель Севастополя пересылал Киеву данные о ПВО

Дело о госизмене возбудили против жителя Севастополя, пересылавшего военной разведке Украины данные о расположении средств ПВО и подразделений Черноморского... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T09:47:00+03:00

2025-01-17T09:47:00+03:00

2025-01-17T10:15:00+03:00

севастополь

украина

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Дело о госизмене возбудили против жителя Севастополя, пересылавшего военной разведке Украины данные о расположении средств ПВО и подразделений Черноморского флота, сообщили в ЦОС ФСБ. "Установлено, что житель города Севастополя инициативно вступил в чат- контакт иностранного мессенджера Telegram, координируемый главным управлением разведки министерства обороны Украины для ведения в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности... В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России (государственная измена) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Отмечается, что, действуя по заданию иностранной спецслужбы, задержанный собирал информацию о местоположении постов воздушного наблюдения, ПВО, подразделений Черноморского флота в Севастополе и передавал указанные сведения украинским кураторам. Данные предназначались для последующего нанесения противником огневого поражения российским военным объектам.

https://ria.ru/20250115/fsb-1993795834.html

севастополь

украина

россия

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Задержание жителя Севастополя, который пересылал военной разведке Украины данные о расположении средств ПВО Задержан житель Севастополя, который пересылал военной разведке Украины данные о расположении средств ПВО и подразделений Черноморского флота, сообщила ФСБ. Заведено дело о госизмене. 2025-01-17T09:47 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

севастополь, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия