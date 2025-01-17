Рейтинг@Mail.ru
Житель Севастополя пересылал Киеву данные о ПВО - РИА Новости, 17.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:47 17.01.2025 (обновлено: 10:15 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/sevastopol-1994132731.html
Житель Севастополя пересылал Киеву данные о ПВО
Житель Севастополя пересылал Киеву данные о ПВО - РИА Новости, 17.01.2025
Житель Севастополя пересылал Киеву данные о ПВО
Дело о госизмене возбудили против жителя Севастополя, пересылавшего военной разведке Украины данные о расположении средств ПВО и подразделений Черноморского... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T09:47:00+03:00
2025-01-17T10:15:00+03:00
севастополь
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994134660_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ad583a5eac27bf1c330862408047cf02.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Дело о госизмене возбудили против жителя Севастополя, пересылавшего военной разведке Украины данные о расположении средств ПВО и подразделений Черноморского флота, сообщили в ЦОС ФСБ. "Установлено, что житель города Севастополя инициативно вступил в чат- контакт иностранного мессенджера Telegram, координируемый главным управлением разведки министерства обороны Украины для ведения в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности... В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России (государственная измена) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Отмечается, что, действуя по заданию иностранной спецслужбы, задержанный собирал информацию о местоположении постов воздушного наблюдения, ПВО, подразделений Черноморского флота в Севастополе и передавал указанные сведения украинским кураторам. Данные предназначались для последующего нанесения противником огневого поражения российским военным объектам.
https://ria.ru/20250115/fsb-1993795834.html
севастополь
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание жителя Севастополя, который пересылал военной разведке Украины данные о расположении средств ПВО
Задержан житель Севастополя, который пересылал военной разведке Украины данные о расположении средств ПВО и подразделений Черноморского флота, сообщила ФСБ. Заведено дело о госизмене.
2025-01-17T09:47
true
PT0M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994134660_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_40ebd63e0190958bd698eb60b4d11337.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Севастополь, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Житель Севастополя пересылал Киеву данные о ПВО

На жителя Севастополя, пересылавшего Киеву данные о ПВО, завели дело о госизмене

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Дело о госизмене возбудили против жителя Севастополя, пересылавшего военной разведке Украины данные о расположении средств ПВО и подразделений Черноморского флота, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Установлено, что житель города Севастополя инициативно вступил в чат- контакт иностранного мессенджера Telegram, координируемый главным управлением разведки министерства обороны Украины для ведения в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности... В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России (государственная измена) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, действуя по заданию иностранной спецслужбы, задержанный собирал информацию о местоположении постов воздушного наблюдения, ПВО, подразделений Черноморского флота в Севастополе и передавал указанные сведения украинским кураторам. Данные предназначались для последующего нанесения противником огневого поражения российским военным объектам.
Разведка ВСУ планировала подкупить российских военных в ДНР - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
ФСБ раскрыла подробности о попытке подкупа российских военных Украиной
15 января, 10:37
 
СевастопольУкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала