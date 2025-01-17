https://ria.ru/20250117/sevastopol-1994132731.html
Житель Севастополя пересылал Киеву данные о ПВО
Житель Севастополя пересылал Киеву данные о ПВО - РИА Новости, 17.01.2025
Житель Севастополя пересылал Киеву данные о ПВО
Дело о госизмене возбудили против жителя Севастополя, пересылавшего военной разведке Украины данные о расположении средств ПВО и подразделений Черноморского... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T09:47:00+03:00
2025-01-17T09:47:00+03:00
2025-01-17T10:15:00+03:00
севастополь
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Дело о госизмене возбудили против жителя Севастополя, пересылавшего военной разведке Украины данные о расположении средств ПВО и подразделений Черноморского флота, сообщили в ЦОС ФСБ. "Установлено, что житель города Севастополя инициативно вступил в чат- контакт иностранного мессенджера Telegram, координируемый главным управлением разведки министерства обороны Украины для ведения в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности... В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России (государственная измена) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Отмечается, что, действуя по заданию иностранной спецслужбы, задержанный собирал информацию о местоположении постов воздушного наблюдения, ПВО, подразделений Черноморского флота в Севастополе и передавал указанные сведения украинским кураторам. Данные предназначались для последующего нанесения противником огневого поражения российским военным объектам.
https://ria.ru/20250115/fsb-1993795834.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание жителя Севастополя, который пересылал военной разведке Украины данные о расположении средств ПВО
Задержан житель Севастополя, который пересылал военной разведке Украины данные о расположении средств ПВО и подразделений Черноморского флота, сообщила ФСБ. Заведено дело о госизмене.
2025-01-17T09:47
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Севастополь, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Житель Севастополя пересылал Киеву данные о ПВО
На жителя Севастополя, пересылавшего Киеву данные о ПВО, завели дело о госизмене