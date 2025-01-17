https://ria.ru/20250117/sdelka-1994111252.html

Офис Нетаньяху подтвердил подписание сделки по Газе, сообщают СМИ

Офис Нетаньяху подтвердил подписание сделки по Газе, сообщают СМИ - РИА Новости, 17.01.2025

Офис Нетаньяху подтвердил подписание сделки по Газе, сообщают СМИ

Офис премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил подписание Израилем, палестинским движением ХАМАС, США и Катаром сделки по прекращению огня и... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T05:50:00+03:00

2025-01-17T05:50:00+03:00

2025-01-17T06:00:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Офис премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил подписание Израилем, палестинским движением ХАМАС, США и Катаром сделки по прекращению огня и освобождению заложников в секторе Газа, премьер созовёт кабмин для утверждения соглашения, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на заявление офиса. "Офис премьер-министра в своём заявлении в пятницу утром подтвердил, что представители Израиля, ХАМАС, США и Катара официально подписали в Дохе соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа... Нетаньяху был проинформирован о соглашении и дал указание созвать военно-политический кабинет, а затем провести заседание правительства для утверждения плана", - говорится в сообщении. Стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создадут координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250116/rossiya-1994005287.html

https://ria.ru/20250117/izrail-1994108520.html

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в мире, израиль, сша, катар, биньямин нетаньяху, хамас