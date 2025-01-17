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Каллас призвала ЕС не отменять антироссийские санкции - РИА Новости, 17.01.2025
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22:51 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/sanktsii-1994309480.html
Каллас призвала ЕС не отменять антироссийские санкции
Каллас призвала ЕС не отменять антироссийские санкции - РИА Новости, 17.01.2025
Каллас призвала ЕС не отменять антироссийские санкции
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что санкции против России необходимо сохранить, так как они являются инструментом для Евросоюза. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T22:51:00+03:00
2025-01-17T22:51:00+03:00
россия
венгрия
бельгия
дональд трамп
кайя каллас
виктор орбан
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что санкции против России необходимо сохранить, так как они являются инструментом для Евросоюза. "Нам определенно необходимо сохранить санкции. Это наш инструмент, было бы странно отказываться от него", - сказала Каллас, слова которой приводит агентство Франс Пресс. Очередное продление санкций против РФ ранее оказалось под угрозой из-за позиции Венгрии. Это, по данным СМИ, может привести к необходимости вернуть замороженные активы РФ, большая часть которых находится в Бельгии. Также сообщалось, что еврочиновники изучают потенциальное решение, которое может включать применение Бельгией указа от 1944 года, что позволит королю бельгийцев блокировать своим указом вывод иностранных активов из страны. Для этого такое решение сперва должно инициировать бельгийское правительство, а король может его одобрить своей подписью. Это может стать единственным выходом для Брюсселя не возвращать России суверенные активы, если экономические санкции не будут продлены из-за позиции Венгрии. В то же время официальный представитель внешнеполитической службы союза Анитта Хиппер заявила в пятницу, что Евросоюз пытается достичь единогласного решения о продлении экономических санкций против России, которые истекают в конце января. По данным Блумберг, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил лидерам Евросоюза, что примет решение о том, поддерживать ли продление санкций против России, после инаугурации американского президента Дональда Трампа 20 января. Он также подчеркивал, что санкции против России надо как можно скорее и в максимально полном объеме отменить, но в ЕС с этим согласны всего пара стран. В пятницу, 17 января, Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что со вступлением в должность избранного президента США Дональда Трампа начинается новая эпоха, Евросоюзу пришло время "выкинуть санкции в окно" и установить отношения с РФ без них. Венгерский премьер уточнил, что "заканчиваются горькие, тяжелые и потерпевшие болезненные поражения четыре года правления демократов в США", которые начались с того, что у Трампа "обманом украли" победу на выборах в 2020 году, а сейчас в венгерско-американских отношениях грядет "фантастический период". После ввода в декабре 2024 года очередного - 15-го по счету - пакета антироссийских санкций ЕС под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше 2 тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250117/aktivy-1994132204.html
https://ria.ru/20241220/orban-1990288155.html
https://ria.ru/20250117/sanktsii-1994240599.html
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россия, венгрия, бельгия, дональд трамп, кайя каллас, виктор орбан, евросоюз
Россия, Венгрия, Бельгия, Дональд Трамп, Кайя Каллас, Виктор Орбан, Евросоюз
Каллас призвала ЕС не отменять антироссийские санкции

Глава европейской дипломатии Каллас призвала сохранить санкции против России

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что санкции против России необходимо сохранить, так как они являются инструментом для Евросоюза.
«
"Нам определенно необходимо сохранить санкции. Это наш инструмент, было бы странно отказываться от него", - сказала Каллас, слова которой приводит агентство Франс Пресс.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
FT: в ЕС признали, что Россия может быстро получить замороженные активы
Вчера, 09:44
Очередное продление санкций против РФ ранее оказалось под угрозой из-за позиции Венгрии. Это, по данным СМИ, может привести к необходимости вернуть замороженные активы РФ, большая часть которых находится в Бельгии. Также сообщалось, что еврочиновники изучают потенциальное решение, которое может включать применение Бельгией указа от 1944 года, что позволит королю бельгийцев блокировать своим указом вывод иностранных активов из страны. Для этого такое решение сперва должно инициировать бельгийское правительство, а король может его одобрить своей подписью. Это может стать единственным выходом для Брюсселя не возвращать России суверенные активы, если экономические санкции не будут продлены из-за позиции Венгрии.
В то же время официальный представитель внешнеполитической службы союза Анитта Хиппер заявила в пятницу, что Евросоюз пытается достичь единогласного решения о продлении экономических санкций против России, которые истекают в конце января.
По данным Блумберг, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил лидерам Евросоюза, что примет решение о том, поддерживать ли продление санкций против России, после инаугурации американского президента Дональда Трампа 20 января. Он также подчеркивал, что санкции против России надо как можно скорее и в максимально полном объеме отменить, но в ЕС с этим согласны всего пара стран.
В пятницу, 17 января, Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что со вступлением в должность избранного президента США Дональда Трампа начинается новая эпоха, Евросоюзу пришло время "выкинуть санкции в окно" и установить отношения с РФ без них. Венгерский премьер уточнил, что "заканчиваются горькие, тяжелые и потерпевшие болезненные поражения четыре года правления демократов в США", которые начались с того, что у Трампа "обманом украли" победу на выборах в 2020 году, а сейчас в венгерско-американских отношениях грядет "фантастический период".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
Bloomberg: Орбан может наложить вето на продление санкций против России
20 декабря 2024, 01:00
После ввода в декабре 2024 года очередного - 15-го по счету - пакета антироссийских санкций ЕС под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше 2 тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Силуанов прокомментировал призыв Орбана к ЕС "выбросить санкции в окно"
Вчера, 17:08
 
РоссияВенгрияБельгияДональд ТрампКайя КалласВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
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