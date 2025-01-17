https://ria.ru/20250117/sanktsii-1994265681.html

Россия и Иран воздержатся от присоединения к санкциям друг против друга

Россия и Иран воздержатся от присоединения к санкциям друг против друга - РИА Новости, 17.01.2025

Россия и Иран воздержатся от присоединения к санкциям друг против друга

Россия и Иран воздержатся от присоединения к санкциям третьих стран друг против друга и гарантируют неприменение односторонних принудительных мер, следует из... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T18:36:00+03:00

2025-01-17T18:36:00+03:00

2025-01-17T18:36:00+03:00

россия

иран

в мире

масуд пезешкиан

владимир путин

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия и Иран воздержатся от присоединения к санкциям третьих стран друг против друга и гарантируют неприменение односторонних принудительных мер, следует из текста Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, опубликованного на сайте Кремля. "Договаривающиеся стороны воздерживаются от присоединения к односторонним принудительным мерам или поддержки таких мер любой третьей стороны, если такие меры затрагивают или направлены прямо или косвенно на одну из договаривающихся сторон, физических и юридических лиц такой договаривающейся стороны или их собственность, находящуюся под юрисдикцией такой третьей стороны, товары, происходящие из одной договаривающейся стороны, предназначенные для другой договаривающейся стороны, и (или) работы, услуги, информацию, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, предоставляемые поставщиками другой договаривающейся стороны", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250117/vybor-1994036478.html

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россия, иран, в мире, масуд пезешкиан, владимир путин