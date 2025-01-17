https://ria.ru/20250117/rossiya-1994272393.html
Россия и Иран договорились о сотрудничестве в сфере науки
Россия и Иран договорились о сотрудничестве в сфере науки - РИА Новости, 17.01.2025
Россия и Иран договорились о сотрудничестве в сфере науки
Россия и Иран договорились взаимодействовать в сферах здравоохранения и науки, включая медицинские научные исследования и подготовку специалистов, текст... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T18:57:00+03:00
2025-01-17T18:57:00+03:00
2025-01-17T18:58:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия и Иран договорились взаимодействовать в сферах здравоохранения и науки, включая медицинские научные исследования и подготовку специалистов, текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном опубликован на сайте Кремля. "Договаривающиеся стороны осуществляют взаимодействие в областях здравоохранения, медицинского образования и науки, в том числе в рамках профильных международных организаций, по следующим направлениям: организация государственной системы здравоохранения и управление деятельностью в области здравоохранения; профилактика и лечение инфекционных и неинфекционных заболеваний; охрана здоровья матери и ребенка; государственное регулирование в области обращения лекарственных средств для медицинского применения и медицинских изделий", - говорится в документе. Также взаимодействие планируется в направлении пропаганды здорового образа жизни, медицинских научных исследований, внедрения цифровых технологий в здравоохранении, профессионального обучения специалистов, а также в других направлениях, "представляющих взаимный интерес".
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россия, иран, в мире
Наука, Россия, Иран, В мире
Россия и Иран договорились о сотрудничестве в сфере науки
Россия и Иран договорились взаимодействовать в сферах здравоохранения и науки
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия и Иран договорились взаимодействовать в сферах здравоохранения и науки, включая медицинские научные исследования и подготовку специалистов, текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном опубликован на сайте Кремля.
"Договаривающиеся стороны осуществляют взаимодействие в областях здравоохранения, медицинского образования и науки, в том числе в рамках профильных международных организаций, по следующим направлениям: организация государственной системы здравоохранения и управление деятельностью в области здравоохранения; профилактика и лечение инфекционных и неинфекционных заболеваний; охрана здоровья матери и ребенка; государственное регулирование в области обращения лекарственных средств для медицинского применения и медицинских изделий", - говорится в документе.
Также взаимодействие планируется в направлении пропаганды здорового образа жизни, медицинских научных исследований, внедрения цифровых технологий в здравоохранении, профессионального обучения специалистов, а также в других направлениях, "представляющих взаимный интерес".