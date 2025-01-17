https://ria.ru/20250117/rossiya-1994272393.html

Россия и Иран договорились о сотрудничестве в сфере науки

Россия и Иран договорились о сотрудничестве в сфере науки - РИА Новости, 17.01.2025

Россия и Иран договорились о сотрудничестве в сфере науки

Россия и Иран договорились взаимодействовать в сферах здравоохранения и науки, включая медицинские научные исследования и подготовку специалистов, текст... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T18:57:00+03:00

2025-01-17T18:57:00+03:00

2025-01-17T18:58:00+03:00

наука

россия

иран

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152158/28/1521582899_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_5b8a32ed8edf2486ad128ed031165813.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия и Иран договорились взаимодействовать в сферах здравоохранения и науки, включая медицинские научные исследования и подготовку специалистов, текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном опубликован на сайте Кремля. "Договаривающиеся стороны осуществляют взаимодействие в областях здравоохранения, медицинского образования и науки, в том числе в рамках профильных международных организаций, по следующим направлениям: организация государственной системы здравоохранения и управление деятельностью в области здравоохранения; профилактика и лечение инфекционных и неинфекционных заболеваний; охрана здоровья матери и ребенка; государственное регулирование в области обращения лекарственных средств для медицинского применения и медицинских изделий", - говорится в документе. Также взаимодействие планируется в направлении пропаганды здорового образа жизни, медицинских научных исследований, внедрения цифровых технологий в здравоохранении, профессионального обучения специалистов, а также в других направлениях, "представляющих взаимный интерес".

https://ria.ru/20250117/rossija-1994269851.html

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, иран, в мире