https://ria.ru/20250117/rossiya-1994271846.html

Россия и Иран готовы к сотрудничеству в золотодобывающей отрасли

Россия и Иран готовы к сотрудничеству в золотодобывающей отрасли - РИА Новости, 17.01.2025

Россия и Иран готовы к сотрудничеству в золотодобывающей отрасли

РФ и Иран готовы к развитию сотрудничества в золотодобывающей, золотоперерабатывающей, алмазно-бриллиантовой и ювелирной отраслях. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T18:54:00+03:00

2025-01-17T18:54:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. РФ и Иран готовы к развитию сотрудничества в золотодобывающей, золотоперерабатывающей, алмазно-бриллиантовой и ювелирной отраслях. Текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном опубликован на сайте Кремля. "Договаривающиеся стороны заявляют о готовности к развитию взаимовыгодного сотрудничества в золотодобывающей, золотоперерабатывающей, алмазно-бриллиантовой и ювелирной отраслях", - говорится в документе.

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россия, иран, в мире, владимир путин, масуд пезешкиан, экономика