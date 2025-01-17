Россия и Иран договорились об изучении языков двух стран в своих вузах
РФ и Иран договорились содействовать изучению языков двух стран в своих вузах
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия и Иран договорились содействовать изучению языков, литературы, истории и культуры двух стран в своих вузах, следует из текста Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.
Текст договора опубликован на сайте Кремля.
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"Договаривающиеся стороны содействуют изучению официальных языков, литературы, истории и культуры другой договаривающейся стороны в своих образовательных организациях высшего образования", - говорится в документе.
Кроме того, стороны договорились содействовать получению своими гражданами образования в учебных организациях друг друга.