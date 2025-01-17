https://ria.ru/20250117/rossija-1994290866.html

Россия и Иран договорились об изучении языков двух стран в своих вузах

Россия и Иран договорились об изучении языков двух стран в своих вузах - РИА Новости, 17.01.2025

Россия и Иран договорились об изучении языков двух стран в своих вузах

Россия и Иран договорились содействовать изучению языков, литературы, истории и культуры двух стран в своих вузах, следует из текста Договора о всеобъемлющем... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T20:39:00+03:00

2025-01-17T20:39:00+03:00

2025-01-17T20:39:00+03:00

россия

иран

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия и Иран договорились содействовать изучению языков, литературы, истории и культуры двух стран в своих вузах, следует из текста Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Текст договора опубликован на сайте Кремля. "Договаривающиеся стороны содействуют изучению официальных языков, литературы, истории и культуры другой договаривающейся стороны в своих образовательных организациях высшего образования", - говорится в документе. Кроме того, стороны договорились содействовать получению своими гражданами образования в учебных организациях друг друга.

https://ria.ru/20250117/dogovor-1994268815.html

россия

иран

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, иран