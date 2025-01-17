Путин заявил о заинтересованности многих стран в проекте "Север — Юг"
Путин: РФ, Иран и другие страны заинтересованы в реализации проекта "Север — Юг"
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан перед церемонией подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан перед церемонией подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия, Иран и другие страны заинтересованы в реализации проекта "Север - Юг", это дополнительные возможности для продвижения товаров, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Что касается "Север - Юг", мы в этом заинтересованы, это дополнительные возможности для продвижения наших товаров - и иранских, и российских - на мировом рынке. В этом заинтересованы не только мы, но и те страны, которые с нами активно развивают торгово-экономические связи", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.
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