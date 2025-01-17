https://ria.ru/20250117/rossija-1994274313.html

Путин заявил о заинтересованности многих стран в проекте "Север — Юг"

Путин заявил о заинтересованности многих стран в проекте "Север — Юг" - РИА Новости, 17.01.2025

Путин заявил о заинтересованности многих стран в проекте "Север — Юг"

Россия, Иран и другие страны заинтересованы в реализации проекта "Север - Юг", это дополнительные возможности для продвижения товаров, заявил президент РФ... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T19:05:00+03:00

2025-01-17T19:05:00+03:00

2025-01-17T19:25:00+03:00

россия

иран

владимир путин

в мире

экономика

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия, Иран и другие страны заинтересованы в реализации проекта "Север - Юг", это дополнительные возможности для продвижения товаров, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается "Север - Юг", мы в этом заинтересованы, это дополнительные возможности для продвижения наших товаров - и иранских, и российских - на мировом рынке. В этом заинтересованы не только мы, но и те страны, которые с нами активно развивают торгово-экономические связи", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.

https://ria.ru/20250117/vybor-1994036478.html

россия

иран

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, иран, владимир путин, в мире, экономика