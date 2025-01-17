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Путин заявил о заинтересованности многих стран в проекте "Север — Юг" - РИА Новости, 17.01.2025
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19:05 17.01.2025 (обновлено: 19:25 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/rossija-1994274313.html
Путин заявил о заинтересованности многих стран в проекте "Север — Юг"
Путин заявил о заинтересованности многих стран в проекте "Север — Юг" - РИА Новости, 17.01.2025
Путин заявил о заинтересованности многих стран в проекте "Север — Юг"
Россия, Иран и другие страны заинтересованы в реализации проекта "Север - Юг", это дополнительные возможности для продвижения товаров, заявил президент РФ... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T19:05:00+03:00
2025-01-17T19:25:00+03:00
россия
иран
владимир путин
в мире
экономика
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия, Иран и другие страны заинтересованы в реализации проекта "Север - Юг", это дополнительные возможности для продвижения товаров, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается "Север - Юг", мы в этом заинтересованы, это дополнительные возможности для продвижения наших товаров - и иранских, и российских - на мировом рынке. В этом заинтересованы не только мы, но и те страны, которые с нами активно развивают торгово-экономические связи", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.
https://ria.ru/20250117/vybor-1994036478.html
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россия, иран, владимир путин, в мире, экономика
Россия, Иран, Владимир Путин, В мире, Экономика
Путин заявил о заинтересованности многих стран в проекте "Север — Юг"

Путин: РФ, Иран и другие страны заинтересованы в реализации проекта "Север — Юг"

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан перед церемонией подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан перед церемонией подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан перед церемонией подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия, Иран и другие страны заинтересованы в реализации проекта "Север - Юг", это дополнительные возможности для продвижения товаров, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Что касается "Север - Юг", мы в этом заинтересованы, это дополнительные возможности для продвижения наших товаров - и иранских, и российских - на мировом рынке. В этом заинтересованы не только мы, но и те страны, которые с нами активно развивают торгово-экономические связи", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
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