https://ria.ru/20250117/rossija-1994273423.html

Россия и Иран расширят сотрудничество в борьбе с киберугрозами

Россия и Иран расширят сотрудничество в борьбе с киберугрозами - РИА Новости, 17.01.2025

Россия и Иран расширят сотрудничество в борьбе с киберугрозами

Россия и Иран намерены расширять сотрудничество в борьбе с использованием информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, следует из Договора о... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T19:02:00+03:00

2025-01-17T19:02:00+03:00

2025-01-17T19:02:00+03:00

технологии

россия

иран

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия и Иран намерены расширять сотрудничество в борьбе с использованием информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, следует из Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном, текст которого опубликован на сайте Кремля. "Договаривающиеся стороны расширяют сотрудничество в сфере противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, координируют действия и совместно продвигают инициативы в рамках международных организаций и иных переговорных площадок", - говорится в документе. Также обе стороны будут содействовать укреплению национального суверенитета в международном информационном пространстве, обмениваться информацией и создавать условия для взаимодействия компетентных органов.

https://ria.ru/20250117/iran-1994263537.html

россия

иран

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2025

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технологии, россия, иран