Россия и Иран расширят сотрудничество в борьбе с киберугрозами
Россия и Иран намерены расширять сотрудничество в борьбе с киберпреступностью
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан перед церемонией подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан перед церемонией подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия и Иран намерены расширять сотрудничество в борьбе с использованием информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, следует из Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном, текст которого опубликован на сайте Кремля.
"Договаривающиеся стороны расширяют сотрудничество в сфере противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, координируют действия и совместно продвигают инициативы в рамках международных организаций и иных переговорных площадок", - говорится в документе.
Также обе стороны будут содействовать укреплению национального суверенитета в международном информационном пространстве, обмениваться информацией и создавать условия для взаимодействия компетентных органов.