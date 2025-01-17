https://ria.ru/20250117/rossija-1994273256.html
Россия и Иран намерены использовать все возможности Каспийского моря
Россия и Иран намерены использовать все возможности Каспийского моря - РИА Новости, 17.01.2025
Россия и Иран намерены использовать все возможности Каспийского моря
РФ и Иран намерены использовать все экономические возможности Каспийского моря, учитывая преимущества их географической связанности, следует из Договора о... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T19:00:00+03:00
2025-01-17T19:00:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. РФ и Иран намерены использовать все экономические возможности Каспийского моря, учитывая преимущества их географической связанности, следует из Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном опубликован на сайте Кремля. "Договаривающиеся стороны, принимая во внимание преимущества их территориальной близости и географической связанности, стремятся использовать все экономические возможности Каспийского моря", - говорится в документе.
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россия, иран, каспийское море, политика
Россия, Иран, Каспийское море, Политика
Россия и Иран намерены использовать все возможности Каспийского моря
Россия и Иран намерены использовать экономические возможности Каспийского моря