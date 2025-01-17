https://ria.ru/20250117/rossija-1994269851.html
Россия и Иран расширят взаимодействие в космической сфере
Россия и Иран расширят взаимодействие в космической сфере - РИА Новости, 17.01.2025
Россия и Иран расширят взаимодействие в космической сфере
Россия и Иран расширят взаимодействие, обмен мнениями и опытом в сфере исследований и освоения космоса в мирных целях, следует из текста Договора о... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T18:49:00+03:00
2025-01-17T18:49:00+03:00
2025-01-17T18:49:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия и Иран расширят взаимодействие, обмен мнениями и опытом в сфере исследований и освоения космоса в мирных целях, следует из текста Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, опубликованного на сайте Кремля. "Договаривающиеся стороны расширяют взаимодействие, обмен мнениями и опытом в сфере исследований и освоения космоса в мирных целях", - говорится в документе.
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россия, иран, политика
Россия и Иран расширят взаимодействие в космической сфере
Россия и Иран расширят взаимодействие в сфере исследований и освоения космоса