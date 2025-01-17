https://ria.ru/20250117/rossija-1994267624.html

Россия и Иран заинтересованы в совместных проектах в области мирного атома

Россия и Иран заинтересованы в совместных проектах в области мирного атома - РИА Новости, 17.01.2025

Россия и Иран заинтересованы в совместных проектах в области мирного атома

Россия и Иран заинтересованы в совместных проектах в области мирного атома, включая строительство объектов ядерной энергетики, следует из Договора о... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T18:43:00+03:00

2025-01-17T18:43:00+03:00

2025-01-17T18:43:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия и Иран заинтересованы в совместных проектах в области мирного атома, включая строительство объектов ядерной энергетики, следует из Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, текст которого опубликован на сайте Кремля. "Договаривающиеся стороны содействуют развитию долгосрочных и взаимовыгодных связей в целях реализации совместных проектов в области мирного использования атомной энергии, включая строительство объектов ядерной энергетики," - говорится в документе.

https://ria.ru/20250113/iran-1993411486.html

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