https://ria.ru/20250117/rossija-1994267624.html
Россия и Иран заинтересованы в совместных проектах в области мирного атома
Россия и Иран заинтересованы в совместных проектах в области мирного атома - РИА Новости, 17.01.2025
Россия и Иран заинтересованы в совместных проектах в области мирного атома
Россия и Иран заинтересованы в совместных проектах в области мирного атома, включая строительство объектов ядерной энергетики, следует из Договора о... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T18:43:00+03:00
2025-01-17T18:43:00+03:00
2025-01-17T18:43:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия и Иран заинтересованы в совместных проектах в области мирного атома, включая строительство объектов ядерной энергетики, следует из Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, текст которого опубликован на сайте Кремля. "Договаривающиеся стороны содействуют развитию долгосрочных и взаимовыгодных связей в целях реализации совместных проектов в области мирного использования атомной энергии, включая строительство объектов ядерной энергетики," - говорится в документе.
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россия, иран, политика
Россия и Иран заинтересованы в совместных проектах в области мирного атома
Россия и Иран намерены реализовывать совместные проекты в области мирного атома