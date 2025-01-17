Россия и Иран договорились о контроле над вооружениями
Россия и Иран договорились о взаимодействии в вопросах контроля над вооружениями
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. РФ и Иран договорились взаимодействовать в вопросах контроля над вооружениями, разоружения и обеспечениям международной безопасности, следует из Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном, текст которого опубликован на сайте Кремля.
"Договаривающиеся стороны тесно взаимодействуют по вопросам контроля над вооружениями, разоружения, нераспространения и обеспечения международной безопасности в рамках соответствующих международных договоров и международных организаций, участниками которых они являются, и проводят по этим вопросам регулярные консультации", - говорится в документе.