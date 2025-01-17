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Россия и Иран договорились о контроле над вооружениями - РИА Новости, 17.01.2025
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18:40 17.01.2025 (обновлено: 18:41 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/rossija-1994266864.html
Россия и Иран договорились о контроле над вооружениями
Россия и Иран договорились о контроле над вооружениями - РИА Новости, 17.01.2025
Россия и Иран договорились о контроле над вооружениями
РФ и Иран договорились взаимодействовать в вопросах контроля над вооружениями, разоружения и обеспечениям международной безопасности, следует из Договора о... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T18:40:00+03:00
2025-01-17T18:41:00+03:00
россия
иран
политика
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. РФ и Иран договорились взаимодействовать в вопросах контроля над вооружениями, разоружения и обеспечениям международной безопасности, следует из Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном, текст которого опубликован на сайте Кремля. "Договаривающиеся стороны тесно взаимодействуют по вопросам контроля над вооружениями, разоружения, нераспространения и обеспечения международной безопасности в рамках соответствующих международных договоров и международных организаций, участниками которых они являются, и проводят по этим вопросам регулярные консультации", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250117/pravitelstvo-1994183200.html
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россия, иран, политика
Россия, Иран, Политика
Россия и Иран договорились о контроле над вооружениями

Россия и Иран договорились о взаимодействии в вопросах контроля над вооружениями

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. РФ и Иран договорились взаимодействовать в вопросах контроля над вооружениями, разоружения и обеспечениям международной безопасности, следует из Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном, текст которого опубликован на сайте Кремля.
"Договаривающиеся стороны тесно взаимодействуют по вопросам контроля над вооружениями, разоружения, нераспространения и обеспечения международной безопасности в рамках соответствующих международных договоров и международных организаций, участниками которых они являются, и проводят по этим вопросам регулярные консультации", - говорится в документе.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи. 17 января 2025 - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
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