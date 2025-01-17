https://ria.ru/20250117/rossija-1994266864.html

Россия и Иран договорились о контроле над вооружениями

Россия и Иран договорились о контроле над вооружениями - РИА Новости, 17.01.2025

Россия и Иран договорились о контроле над вооружениями

РФ и Иран договорились взаимодействовать в вопросах контроля над вооружениями, разоружения и обеспечениям международной безопасности, следует из Договора о... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T18:40:00+03:00

2025-01-17T18:40:00+03:00

2025-01-17T18:41:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. РФ и Иран договорились взаимодействовать в вопросах контроля над вооружениями, разоружения и обеспечениям международной безопасности, следует из Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном, текст которого опубликован на сайте Кремля. "Договаривающиеся стороны тесно взаимодействуют по вопросам контроля над вооружениями, разоружения, нераспространения и обеспечения международной безопасности в рамках соответствующих международных договоров и международных организаций, участниками которых они являются, и проводят по этим вопросам регулярные консультации", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250117/pravitelstvo-1994183200.html

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россия, иран, политика