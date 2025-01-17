https://ria.ru/20250117/rossija-1994265872.html

Россия и Иран договорились сотрудничать в рамках международных организаций

Россия и Иран договорились сотрудничать в рамках международных организаций - РИА Новости, 17.01.2025

Россия и Иран договорились сотрудничать в рамках международных организаций

Россия и Иран договорились проводить консультации и сотрудничать в рамках международных организаций по глобальным и региональным вопросам. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T18:37:00+03:00

2025-01-17T18:37:00+03:00

2025-01-17T18:37:00+03:00

россия

иран

политика

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия и Иран договорились проводить консультации и сотрудничать в рамках международных организаций по глобальным и региональным вопросам. Текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном опубликован на сайте Кремля. "Руководствуясь целями поддержания международного мира и безопасности, договаривающиеся стороны проводят консультации и сотрудничают друг с другом в рамках международных организаций, в том числе Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений, по глобальным и региональным вопросам, которые прямо или косвенно могут представлять вызов общим интересам и безопасности договаривающихся сторон", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250117/dogovor-1994259610.html

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2025

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россия, иран, политика