https://ria.ru/20250117/rossija-1994265872.html
Россия и Иран договорились сотрудничать в рамках международных организаций
Россия и Иран договорились сотрудничать в рамках международных организаций - РИА Новости, 17.01.2025
Россия и Иран договорились сотрудничать в рамках международных организаций
Россия и Иран договорились проводить консультации и сотрудничать в рамках международных организаций по глобальным и региональным вопросам. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T18:37:00+03:00
2025-01-17T18:37:00+03:00
2025-01-17T18:37:00+03:00
россия
иран
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994259239_0:302:3104:2048_1920x0_80_0_0_0880323b7322aceb4605fa8d70c14406.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия и Иран договорились проводить консультации и сотрудничать в рамках международных организаций по глобальным и региональным вопросам. Текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном опубликован на сайте Кремля. "Руководствуясь целями поддержания международного мира и безопасности, договаривающиеся стороны проводят консультации и сотрудничают друг с другом в рамках международных организаций, в том числе Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений, по глобальным и региональным вопросам, которые прямо или косвенно могут представлять вызов общим интересам и безопасности договаривающихся сторон", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250117/dogovor-1994259610.html
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994259239_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_0a494e63153104ac9dff7b7f08c66a48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, политика
Россия и Иран договорились сотрудничать в рамках международных организаций
Россия и Иран договорились сотрудничать по глобальным и региональным вопросам