https://ria.ru/20250117/rossija-1994263690.html

Россия и Иран договорились не оказывать помощь агрессору в случае нападения

Россия и Иран договорились не оказывать помощь агрессору в случае нападения - РИА Новости, 17.01.2025

Россия и Иран договорились не оказывать помощь агрессору в случае нападения

Если одна из сторон подвергнется агрессии, другая не должна оказывать помощь агрессору, способствующую продолжению агрессии, следует из текста Договора о... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T18:29:00+03:00

2025-01-17T18:29:00+03:00

2025-01-17T18:30:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Если одна из сторон подвергнется агрессии, другая не должна оказывать помощь агрессору, способствующую продолжению агрессии, следует из текста Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном, опубликованного на сайте Кремля. "В случае если одна из договаривающихся сторон подвергнется агрессии, другая договаривающаяся сторона не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору, способствующей продолжению агрессии, и будет содействовать тому, чтобы возникшие разногласия были урегулированы на основе Устава Организации Объединенных Наций и других применимых норм международного права", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250117/vybor-1994036478.html

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