Россия и Иран договорились не оказывать помощь агрессору в случае нападения
Договор о партнерстве России и Ирана: стороны не должна помогать агрессору
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан выступают с заявлением для прессы после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан выступают с заявлением для прессы после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Если одна из сторон подвергнется агрессии, другая не должна оказывать помощь агрессору, способствующую продолжению агрессии, следует из текста Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном, опубликованного на сайте Кремля.
"В случае если одна из договаривающихся сторон подвергнется агрессии, другая договаривающаяся сторона не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору, способствующей продолжению агрессии, и будет содействовать тому, чтобы возникшие разногласия были урегулированы на основе Устава Организации Объединенных Наций и других применимых норм международного права", - говорится в документе.
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