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Россия и Иран договорились не оказывать помощь агрессору в случае нападения - РИА Новости, 17.01.2025
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18:29 17.01.2025 (обновлено: 18:30 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/rossija-1994263690.html
Россия и Иран договорились не оказывать помощь агрессору в случае нападения
Россия и Иран договорились не оказывать помощь агрессору в случае нападения - РИА Новости, 17.01.2025
Россия и Иран договорились не оказывать помощь агрессору в случае нападения
Если одна из сторон подвергнется агрессии, другая не должна оказывать помощь агрессору, способствующую продолжению агрессии, следует из текста Договора о... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T18:29:00+03:00
2025-01-17T18:30:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Если одна из сторон подвергнется агрессии, другая не должна оказывать помощь агрессору, способствующую продолжению агрессии, следует из текста Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном, опубликованного на сайте Кремля. "В случае если одна из договаривающихся сторон подвергнется агрессии, другая договаривающаяся сторона не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору, способствующей продолжению агрессии, и будет содействовать тому, чтобы возникшие разногласия были урегулированы на основе Устава Организации Объединенных Наций и других применимых норм международного права", - говорится в документе.
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в мире, россия, иран
В мире, Россия, Иран
Россия и Иран договорились не оказывать помощь агрессору в случае нападения

Договор о партнерстве России и Ирана: стороны не должна помогать агрессору

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан выступают с заявлением для прессы после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан выступают с заявлением для прессы после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан выступают с заявлением для прессы после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Если одна из сторон подвергнется агрессии, другая не должна оказывать помощь агрессору, способствующую продолжению агрессии, следует из текста Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном, опубликованного на сайте Кремля.
"В случае если одна из договаривающихся сторон подвергнется агрессии, другая договаривающаяся сторона не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору, способствующей продолжению агрессии, и будет содействовать тому, чтобы возникшие разногласия были урегулированы на основе Устава Организации Объединенных Наций и других применимых норм международного права", - говорится в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
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