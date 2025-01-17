https://ria.ru/20250117/roskachestvo-1994115032.html

Роскачество рассказало о планах производства игристого вина в России

Роскачество рассказало о планах производства игристого вина в России - РИА Новости, 17.01.2025

Роскачество рассказало о планах производства игристого вина в России

Россия планирует произвести свыше 200 миллионов литров игристых вин в 2025 году, тем самым обновив рекорд, в 2024 году объем производства превысил 170 миллионов РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T06:51:00+03:00

2025-01-17T06:51:00+03:00

2025-01-17T06:51:00+03:00

экономика

россия

роскачество

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия планирует произвести свыше 200 миллионов литров игристых вин в 2025 году, тем самым обновив рекорд, в 2024 году объем производства превысил 170 миллионов литров, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Мы ожидаем, что в наступившем году объем производства игристых вин в России впервые в современной истории преодолеет планку в 200 миллионов литров", - рассказала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева. В центре также отметили, что рост ожидается во всех сегментах производства игристых вин, включая выдержанные классическим методом. Более того, объемы винограда будут перераспределяться в пользу игристого вина и тем самым замедлять рост производства тихого вина. Кроме того, увеличение производства игристых и в какой-то степени тихих вин связывают и с более простой упаковкой. Эксперт отмечает, что в ближайшие 2-3 года до трети объема всего производства игристого вина будет выпускаться в удобной упаковке – жестяных банках, небольших бутылочках с винтовой пробкой. "Вино становится демократичней в связи с изменениями потребительского поведения. Небольшая упаковка быстрее охлаждается, ее проще взять с собой на пикник", - акцентировала она. Эксперты Роскачества подчеркнули, что российские тихие белые и розовые вина будут постепенно замещать красные. Так, вино перестало быть исключительным напитком для обеда или ужина, где требуется гастрономическая пара. "Чаще бокал вина сопровождают легкие закуски, в винных барах это может быть просто небольшая тарелочка оливок. К такому стилю потребления больше подходят легкие вина, не слишком терпкие, не танинные", - сказала Латышева. Также белые и розовые вина содержат, как правило, меньше алкоголя. Там также указывают, что в 2025 году ожидается рост производства российских сухих и полусухих вин из белых сортов винограда, например рислинг, совиньон блан, мускат, пино гри. Более того, ожидается и рост производства вина из самого массового по площади посадки сорта винограда - кокур. Еще на продажи вина может влиять и время года. "За лето 2024 года в России было продано более 51,5 миллиона литров игристого вина и шампанского. Это сопоставимо с пиковыми продажами декабря – в течение этого месяца сейчас продается уже меньше 25% от всех объемов продаж категории, тогда как всего 10 лет назад этот показатель значительно превышал 80%", - заключила Латышева.

https://ria.ru/20250117/vino-1994109947.html

https://ria.ru/20241225/roskachestvo-1991126828.html

https://ria.ru/20250107/pokupateli-1992711828.html

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экономика, россия, роскачество