https://ria.ru/20250117/rassledovanie-1994143441.html
Завершено расследование дела американки, воевавшей на стороне Украины
Завершено расследование дела американки, воевавшей на стороне Украины - РИА Новости, 17.01.2025
Завершено расследование дела американки, воевавшей на стороне Украины
Завершено расследование дела американки Сары Эштон-Чирилло, воевавшей на стороне Украины и распространявшей фейки о российской армии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T10:45:00+03:00
2025-01-17T10:45:00+03:00
2025-01-17T10:46:00+03:00
украина
россия
сша
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Завершено расследование дела американки Сары Эштон-Чирилло, воевавшей на стороне Украины и распространявшей фейки о российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Завершено расследование в отношении гражданки США Сары Эштон-Чирилло, которой заочно предъявлено обвинение. Следствием установлено, что она участвовала в боевых действиях на стороне Украины, а затем начала распространять заведомо ложную информацию о Вооруженных Силах РФ. Эштон-Чирилло объявлена в международный розыск и заочно арестована", - говорится в сообщении. В феврале Росфинмониторинг внес ее в перечень экстремистов и террористов. Командование украинской теробороны 20 сентября минувшего года сообщило, что Эштон-Чирилло отстранена от должности на время расследования после того, как она опубликовала в соцсети X ролик, где угрожала представителю российских СМИ, не уточняя, о ком именно идет речь. Добавлялось, что заявления Эштон-Чирилло не были одобрены командованием ВСУ.
https://ria.ru/20250117/otnoshenie-1994140065.html
https://ria.ru/20241014/sokolovskaya-1977875508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, сша, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), вооруженные силы украины, происшествия
Украина, Россия, США, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Вооруженные силы Украины, Происшествия
Завершено расследование дела американки, воевавшей на стороне Украины
СК завершил расследование дела Эштон-Чирилло из США, воевавшей на стороне ВСУ