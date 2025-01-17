https://ria.ru/20250117/rassledovanie-1994143441.html

Завершено расследование дела американки, воевавшей на стороне Украины

Завершено расследование дела американки, воевавшей на стороне Украины - РИА Новости, 17.01.2025

Завершено расследование дела американки, воевавшей на стороне Украины

Завершено расследование дела американки Сары Эштон-Чирилло, воевавшей на стороне Украины и распространявшей фейки о российской армии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T10:45:00+03:00

2025-01-17T10:45:00+03:00

2025-01-17T10:46:00+03:00

украина

россия

сша

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Завершено расследование дела американки Сары Эштон-Чирилло, воевавшей на стороне Украины и распространявшей фейки о российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Завершено расследование в отношении гражданки США Сары Эштон-Чирилло, которой заочно предъявлено обвинение. Следствием установлено, что она участвовала в боевых действиях на стороне Украины, а затем начала распространять заведомо ложную информацию о Вооруженных Силах РФ. Эштон-Чирилло объявлена в международный розыск и заочно арестована", - говорится в сообщении. В феврале Росфинмониторинг внес ее в перечень экстремистов и террористов. Командование украинской теробороны 20 сентября минувшего года сообщило, что Эштон-Чирилло отстранена от должности на время расследования после того, как она опубликовала в соцсети X ролик, где угрожала представителю российских СМИ, не уточняя, о ком именно идет речь. Добавлялось, что заявления Эштон-Чирилло не были одобрены командованием ВСУ.

https://ria.ru/20250117/otnoshenie-1994140065.html

https://ria.ru/20241014/sokolovskaya-1977875508.html

украина

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, сша, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), вооруженные силы украины, происшествия