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ВС России за неделю сбили 12 ракет ATACMS и восемь Storm Shadow
ВС России за неделю сбили 12 ракет ATACMS и восемь Storm Shadow - РИА Новости, 17.01.2025
ВС России за неделю сбили 12 ракет ATACMS и восемь Storm Shadow
Средства российской ПВО за прошедшую неделю сбили 12 оперативно-тактических ракет ATACMS и восемь крылатых Storm Shadow, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T15:06:00+03:00
2025-01-17T15:06:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Средства российской ПВО за прошедшую неделю сбили 12 оперативно-тактических ракет ATACMS и восемь крылатых Storm Shadow, сообщили в Минобороны РФ."За неделю средствами противовоздушной обороны всего сбиты 12 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 11 по 17 января.Кроме того, за это время российская ПВО в зоне спецоперации сбила семь управляемых авиабомб Hammer производства Франции, 48 снарядов РСЗО HIMARS производства США, а также 747 беспилотников самолётного типа.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Франция, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России за неделю сбили 12 ракет ATACMS и восемь Storm Shadow
Российская ПВО за неделю сбила 12 ракет ATACMS и восемь Storm Shadow