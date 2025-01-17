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ВС России за неделю сбили 12 ракет ATACMS и восемь Storm Shadow

ВС России за неделю сбили 12 ракет ATACMS и восемь Storm Shadow - РИА Новости, 17.01.2025

ВС России за неделю сбили 12 ракет ATACMS и восемь Storm Shadow

Средства российской ПВО за прошедшую неделю сбили 12 оперативно-тактических ракет ATACMS и восемь крылатых Storm Shadow, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T15:06:00+03:00

2025-01-17T15:06:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Средства российской ПВО за прошедшую неделю сбили 12 оперативно-тактических ракет ATACMS и восемь крылатых Storm Shadow, сообщили в Минобороны РФ."За неделю средствами противовоздушной обороны всего сбиты 12 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 11 по 17 января.Кроме того, за это время российская ПВО в зоне спецоперации сбила семь управляемых авиабомб Hammer производства Франции, 48 снарядов РСЗО HIMARS производства США, а также 747 беспилотников самолётного типа.

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россия, сша, франция, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины