https://ria.ru/20250117/putin-1994289665.html

Путин заявил о важности урегулирования палестино-израильского конфликта

Путин заявил о важности урегулирования палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 17.01.2025

Путин заявил о важности урегулирования палестино-израильского конфликта

Важно не ослаблять усилия по всеобъемлющему урегулированию палестино-израильского конфликта, что предусматривает создание независимого палестинского... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T20:27:00+03:00

2025-01-17T20:27:00+03:00

2025-01-17T20:27:00+03:00

в мире

россия

владимир путин

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Важно не ослаблять усилия по всеобъемлющему урегулированию палестино-израильского конфликта, что предусматривает создание независимого палестинского государства, заявил президент РФ Владимир Путин. "Важно не ослаблять усилий по всеобъемлющему урегулированию палестино-израильского конфликта на общепризнанных международно-правовых основах, что предусматривает создание независимого палестинского государства, существующего в мире и безопасности с Израилем", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.

https://ria.ru/20240416/putin-1940401544.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, владимир путин