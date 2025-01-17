https://ria.ru/20250117/putin-1994289665.html
Путин заявил о важности урегулирования палестино-израильского конфликта
Путин заявил о важности урегулирования палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 17.01.2025
Путин заявил о важности урегулирования палестино-израильского конфликта
Важно не ослаблять усилия по всеобъемлющему урегулированию палестино-израильского конфликта, что предусматривает создание независимого палестинского... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T20:27:00+03:00
2025-01-17T20:27:00+03:00
2025-01-17T20:27:00+03:00
в мире
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владимир путин
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Важно не ослаблять усилия по всеобъемлющему урегулированию палестино-израильского конфликта, что предусматривает создание независимого палестинского государства, заявил президент РФ Владимир Путин. "Важно не ослаблять усилий по всеобъемлющему урегулированию палестино-израильского конфликта на общепризнанных международно-правовых основах, что предусматривает создание независимого палестинского государства, существующего в мире и безопасности с Израилем", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.
https://ria.ru/20240416/putin-1940401544.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин
В мире, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о важности урегулирования палестино-израильского конфликта
Путин призвал не ослаблять усилия по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке