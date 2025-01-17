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Путин заявил о важности урегулирования палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 17.01.2025
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20:27 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/putin-1994289665.html
Путин заявил о важности урегулирования палестино-израильского конфликта
Путин заявил о важности урегулирования палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 17.01.2025
Путин заявил о важности урегулирования палестино-израильского конфликта
Важно не ослаблять усилия по всеобъемлющему урегулированию палестино-израильского конфликта, что предусматривает создание независимого палестинского... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T20:27:00+03:00
2025-01-17T20:27:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Важно не ослаблять усилия по всеобъемлющему урегулированию палестино-израильского конфликта, что предусматривает создание независимого палестинского государства, заявил президент РФ Владимир Путин. "Важно не ослаблять усилий по всеобъемлющему урегулированию палестино-израильского конфликта на общепризнанных международно-правовых основах, что предусматривает создание независимого палестинского государства, существующего в мире и безопасности с Израилем", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.
https://ria.ru/20240416/putin-1940401544.html
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в мире, россия, владимир путин
В мире, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о важности урегулирования палестино-израильского конфликта

Путин призвал не ослаблять усилия по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Важно не ослаблять усилия по всеобъемлющему урегулированию палестино-израильского конфликта, что предусматривает создание независимого палестинского государства, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Важно не ослаблять усилий по всеобъемлющему урегулированию палестино-израильского конфликта на общепризнанных международно-правовых основах, что предусматривает создание независимого палестинского государства, существующего в мире и безопасности с Израилем", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.
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Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке
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