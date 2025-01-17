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Путин наградил военнослужащих батальона "Юг-Ахмат" - РИА Новости, 17.01.2025
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19:31 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/putin-1994279322.html
Путин наградил военнослужащих батальона "Юг-Ахмат"
Путин наградил военнослужащих батальона "Юг-Ахмат" - РИА Новости, 17.01.2025
Путин наградил военнослужащих батальона "Юг-Ахмат"
Президент России Владимир Путин наградил военнослужащих батальона "Юг-Ахмат" Минобороны РФ государственными наградами, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T19:31:00+03:00
2025-01-17T19:31:00+03:00
россия
владимир путин
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил военнослужащих батальона "Юг-Ахмат" Минобороны РФ государственными наградами, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Президент России Владимир Владимирович Путин высоко отметил вклад военнослужащих легендарного батальона "Юг-Ахмат" МО РФ в проведение специальной военной операции... Указом президента РФ бойцам подразделения были переданы государственные награды РФ, среди которых медали: "За заслуги перед Отечеством" II степени, "За отвагу", "За храбрость" II степени, "Суворова" и "Жукова",— написал Кадыров в Telegram-канале. По мнению главы региона, эти награды служат признанием мужества и стойкости, а также высокой эффективности бойцов, выполняющих задачи на сложнейших участках линии боевого соприкосновения. "Я признателен Верховному Главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину за оказанную честь нашим бойцам. Уверен, что каждый из них и дальше будет делать всё зависящее, чтобы сломить хребет оголтелому фашизму на территории Украины", — добавил Кадыров.
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россия, владимир путин, рамзан кадыров
Россия, Владимир Путин, Рамзан Кадыров
Путин наградил военнослужащих батальона "Юг-Ахмат"

Кадыров: Путин наградил военнослужащих батальона "Юг-Ахмат" госнаградами

© Kadyrov_95/TelegramНаграждение военнослужащих батальона "Юг-Ахмат" государственными наградами. Кадр видео
Награждение военнослужащих батальона Юг-Ахмат государственными наградами. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Kadyrov_95/Telegram
Награждение военнослужащих батальона "Юг-Ахмат" государственными наградами. Кадр видео
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ГРОЗНЫЙ, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил военнослужащих батальона "Юг-Ахмат" Минобороны РФ государственными наградами, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«
"Президент России Владимир Владимирович Путин высоко отметил вклад военнослужащих легендарного батальона "Юг-Ахмат" МО РФ в проведение специальной военной операции... Указом президента РФ бойцам подразделения были переданы государственные награды РФ, среди которых медали: "За заслуги перед Отечеством" II степени, "За отвагу", "За храбрость" II степени, "Суворова" и "Жукова",— написал Кадыров в Telegram-канале.
По мнению главы региона, эти награды служат признанием мужества и стойкости, а также высокой эффективности бойцов, выполняющих задачи на сложнейших участках линии боевого соприкосновения.
"Я признателен Верховному Главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину за оказанную честь нашим бойцам. Уверен, что каждый из них и дальше будет делать всё зависящее, чтобы сломить хребет оголтелому фашизму на территории Украины", — добавил Кадыров.
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РоссияВладимир ПутинРамзан Кадыров
 
 
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