https://ria.ru/20250117/putin-1994279322.html

Путин наградил военнослужащих батальона "Юг-Ахмат"

Путин наградил военнослужащих батальона "Юг-Ахмат" - РИА Новости, 17.01.2025

Путин наградил военнослужащих батальона "Юг-Ахмат"

Президент России Владимир Путин наградил военнослужащих батальона "Юг-Ахмат" Минобороны РФ государственными наградами, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T19:31:00+03:00

2025-01-17T19:31:00+03:00

2025-01-17T19:31:00+03:00

россия

владимир путин

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил военнослужащих батальона "Юг-Ахмат" Минобороны РФ государственными наградами, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Президент России Владимир Владимирович Путин высоко отметил вклад военнослужащих легендарного батальона "Юг-Ахмат" МО РФ в проведение специальной военной операции... Указом президента РФ бойцам подразделения были переданы государственные награды РФ, среди которых медали: "За заслуги перед Отечеством" II степени, "За отвагу", "За храбрость" II степени, "Суворова" и "Жукова",— написал Кадыров в Telegram-канале. По мнению главы региона, эти награды служат признанием мужества и стойкости, а также высокой эффективности бойцов, выполняющих задачи на сложнейших участках линии боевого соприкосновения. "Я признателен Верховному Главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину за оказанную честь нашим бойцам. Уверен, что каждый из них и дальше будет делать всё зависящее, чтобы сломить хребет оголтелому фашизму на территории Украины", — добавил Кадыров.

https://ria.ru/20241213/kadyrov-1988949780.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, рамзан кадыров