Путин наградил военнослужащих батальона "Юг-Ахмат"
Кадыров: Путин наградил военнослужащих батальона "Юг-Ахмат" госнаградами
© Kadyrov_95/TelegramНаграждение военнослужащих батальона "Юг-Ахмат" государственными наградами. Кадр видео
Награждение военнослужащих батальона "Юг-Ахмат" государственными наградами. Кадр видео
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ГРОЗНЫЙ, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил военнослужащих батальона "Юг-Ахмат" Минобороны РФ государственными наградами, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
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"Президент России Владимир Владимирович Путин высоко отметил вклад военнослужащих легендарного батальона "Юг-Ахмат" МО РФ в проведение специальной военной операции... Указом президента РФ бойцам подразделения были переданы государственные награды РФ, среди которых медали: "За заслуги перед Отечеством" II степени, "За отвагу", "За храбрость" II степени, "Суворова" и "Жукова",— написал Кадыров в Telegram-канале.
По мнению главы региона, эти награды служат признанием мужества и стойкости, а также высокой эффективности бойцов, выполняющих задачи на сложнейших участках линии боевого соприкосновения.
"Я признателен Верховному Главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину за оказанную честь нашим бойцам. Уверен, что каждый из них и дальше будет делать всё зависящее, чтобы сломить хребет оголтелому фашизму на территории Украины", — добавил Кадыров.
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