https://ria.ru/20250117/putin-1994254794.html

Договор с Ирана поспособствует развитию сотрудничества, заявил Путин

Договор с Ирана поспособствует развитию сотрудничества, заявил Путин - РИА Новости, 17.01.2025

Договор с Ирана поспособствует развитию сотрудничества, заявил Путин

Новый договор России и Ирана поможет создать дополнительные условия для развития сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T17:57:00+03:00

2025-01-17T17:57:00+03:00

2025-01-17T17:57:00+03:00

россия

иран

владимир путин

масуд пезешкиан

в мире

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Новый договор России и Ирана поможет создать дополнительные условия для развития сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин. В пятницу президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. "Смысл заключенного сегодня договора как раз в том и состоит, чтобы создать дополнительные условия, базовые дополнительные условия для развития торгово-экономических связей", - сказал президент РФ в ходе пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве призван заменить действующий сейчас договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном, подписанный еще в 2001 году. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.

https://ria.ru/20250117/vybor-1994036478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан, в мире