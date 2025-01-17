Договор с Ирана поспособствует развитию сотрудничества, заявил Путин
Путин: договор с Ираном создаст допусловия для развития сотрудничества
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Новый договор России и Ирана поможет создать дополнительные условия для развития сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин.
В пятницу президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.
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"Смысл заключенного сегодня договора как раз в том и состоит, чтобы создать дополнительные условия, базовые дополнительные условия для развития торгово-экономических связей", - сказал президент РФ в ходе пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве призван заменить действующий сейчас договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном, подписанный еще в 2001 году. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.
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