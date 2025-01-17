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Договор с Ирана поспособствует развитию сотрудничества, заявил Путин - РИА Новости, 17.01.2025
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17:57 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/putin-1994254794.html
Договор с Ирана поспособствует развитию сотрудничества, заявил Путин
Договор с Ирана поспособствует развитию сотрудничества, заявил Путин - РИА Новости, 17.01.2025
Договор с Ирана поспособствует развитию сотрудничества, заявил Путин
Новый договор России и Ирана поможет создать дополнительные условия для развития сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T17:57:00+03:00
2025-01-17T17:57:00+03:00
россия
иран
владимир путин
масуд пезешкиан
в мире
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Новый договор России и Ирана поможет создать дополнительные условия для развития сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин. В пятницу президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. "Смысл заключенного сегодня договора как раз в том и состоит, чтобы создать дополнительные условия, базовые дополнительные условия для развития торгово-экономических связей", - сказал президент РФ в ходе пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве призван заменить действующий сейчас договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном, подписанный еще в 2001 году. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.
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россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан, в мире
Россия, Иран, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, В мире
Договор с Ирана поспособствует развитию сотрудничества, заявил Путин

Путин: договор с Ираном создаст допусловия для развития сотрудничества

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Новый договор России и Ирана поможет создать дополнительные условия для развития сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин.
В пятницу президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.
«
"Смысл заключенного сегодня договора как раз в том и состоит, чтобы создать дополнительные условия, базовые дополнительные условия для развития торгово-экономических связей", - сказал президент РФ в ходе пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве призван заменить действующий сейчас договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном, подписанный еще в 2001 году. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
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РоссияИранВладимир ПутинМасуд ПезешкианВ мире
 
 
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