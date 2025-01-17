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Путин заявил о росте темпов экономического взаимодействия с Ираном - РИА Новости, 17.01.2025
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17:51 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/putin-1994253057.html
Путин заявил о росте темпов экономического взаимодействия с Ираном
Путин заявил о росте темпов экономического взаимодействия с Ираном - РИА Новости, 17.01.2025
Путин заявил о росте темпов экономического взаимодействия с Ираном
Темпы экономического взаимодействия РФ и Ирана растут, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T17:51:00+03:00
2025-01-17T17:51:00+03:00
иран
россия
владимир путин
масуд пезешкиан
евразийский экономический союз
в мире
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Темпы экономического взаимодействия РФ и Ирана растут, сказал президент России Владимир Путин. Президент также назвал переговоры с главой Ирана Масудом Пезешкианом, которые состоялись в пятницу, полезными, содержательными и прошедшими в конструктивном, дружеском ключе. Лидеры обеих стран обсудили весь спектр вопросов двусторонней повестки дня. Путин сообщил, что на переговорах подробно рассматривалась тематика экономического сотрудничества, и отметил, что Россия и Иран являются друг для друга значимыми партнерами в торговле, финансах и инвестициях. "И темпы взаимодействия в этих сферах неуклонно растут. За 10 месяцев прошлого года товарооборот прибавил 15,5%. Характерно, что наши страны практически полностью перешли на национальные валюты во взаиморасчетах, стремятся выстраивать устойчивые каналы кредитно-банковского взаимодействия, работают на сопряжении национальных платежных систем. Так, в 2024 году доля транзакций в российских рублях и иранских риалах превысила 95% от всех двухсторонних торговых операций", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров. По словам российского лидера, нарастить российско-иранские коммерческие связи позволит и ожидаемое в скором времени вступление в силу полноформатного соглашения о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом. "Напомню также, что 26 декабря 2024 года решением высшего Евразийского экономического совета Ирану предоставлен статус государства-наблюдателя по ЕврАзЭС. Видим в этом еще один шаг вперед на пути развития отношений Ирана с Россией и другими участниками союза", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250116/raschety-1994086845.html
https://ria.ru/20241011/putin-1977576825.html
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иран, россия, владимир путин, масуд пезешкиан, евразийский экономический союз, в мире
Иран, Россия, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Евразийский экономический союз, В мире
Путин заявил о росте темпов экономического взаимодействия с Ираном

Путин: темпы экономического взаимодействия России и Ирана растут

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Темпы экономического взаимодействия РФ и Ирана растут, сказал президент России Владимир Путин.
Президент также назвал переговоры с главой Ирана Масудом Пезешкианом, которые состоялись в пятницу, полезными, содержательными и прошедшими в конструктивном, дружеском ключе. Лидеры обеих стран обсудили весь спектр вопросов двусторонней повестки дня.
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Путин сообщил, что на переговорах подробно рассматривалась тематика экономического сотрудничества, и отметил, что Россия и Иран являются друг для друга значимыми партнерами в торговле, финансах и инвестициях.
"И темпы взаимодействия в этих сферах неуклонно растут. За 10 месяцев прошлого года товарооборот прибавил 15,5%. Характерно, что наши страны практически полностью перешли на национальные валюты во взаиморасчетах, стремятся выстраивать устойчивые каналы кредитно-банковского взаимодействия, работают на сопряжении национальных платежных систем. Так, в 2024 году доля транзакций в российских рублях и иранских риалах превысила 95% от всех двухсторонних торговых операций", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.
По словам российского лидера, нарастить российско-иранские коммерческие связи позволит и ожидаемое в скором времени вступление в силу полноформатного соглашения о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом.
"Напомню также, что 26 декабря 2024 года решением высшего Евразийского экономического совета Ирану предоставлен статус государства-наблюдателя по ЕврАзЭС. Видим в этом еще один шаг вперед на пути развития отношений Ирана с Россией и другими участниками союза", - сказал Путин.
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