Путин заявил о росте темпов экономического взаимодействия с Ираном
Путин: темпы экономического взаимодействия России и Ирана растут
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Темпы экономического взаимодействия РФ и Ирана растут, сказал президент России Владимир Путин.
Президент также назвал переговоры с главой Ирана Масудом Пезешкианом, которые состоялись в пятницу, полезными, содержательными и прошедшими в конструктивном, дружеском ключе. Лидеры обеих стран обсудили весь спектр вопросов двусторонней повестки дня.
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"И темпы взаимодействия в этих сферах неуклонно растут. За 10 месяцев прошлого года товарооборот прибавил 15,5%. Характерно, что наши страны практически полностью перешли на национальные валюты во взаиморасчетах, стремятся выстраивать устойчивые каналы кредитно-банковского взаимодействия, работают на сопряжении национальных платежных систем. Так, в 2024 году доля транзакций в российских рублях и иранских риалах превысила 95% от всех двухсторонних торговых операций", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.
По словам российского лидера, нарастить российско-иранские коммерческие связи позволит и ожидаемое в скором времени вступление в силу полноформатного соглашения о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом.
"Напомню также, что 26 декабря 2024 года решением высшего Евразийского экономического совета Ирану предоставлен статус государства-наблюдателя по ЕврАзЭС. Видим в этом еще один шаг вперед на пути развития отношений Ирана с Россией и другими участниками союза", - сказал Путин.
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