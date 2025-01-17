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Для России важно дальнейшее развитие отношений с Ираном, заявил Путин - РИА Новости, 17.01.2025
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17:26 17.01.2025 (обновлено: 18:17 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/putin-1994244631.html
Для России важно дальнейшее развитие отношений с Ираном, заявил Путин
Для России важно дальнейшее развитие отношений с Ираном, заявил Путин - РИА Новости, 17.01.2025
Для России важно дальнейшее развитие отношений с Ираном, заявил Путин
Россия придает первостепенное значение дальнейшему укреплению дружеских отношений с Ираном, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T17:26:00+03:00
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россия
иран
владимир путин
масуд пезешкиан
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия придает первостепенное значение дальнейшему укреплению дружеских отношений с Ираном, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент Ирана Масуд Пезешкиан находится в России с официальным визитом. Встреча Путина и Пезешкиана проходит в Кремле."Наша страна придает первостепенное значение дальнейшему укреплению дружественных и добрососедских российско-иранских отношений. В основе этих отношений лежат принципы равноправия, уважения и учета интересов друг друга, взаимовыручки и поддержки, которые последовательно воплощаются в конкретных делах", - сказал Путин во время заявления для прессы по итогам переговоров.
https://ria.ru/20250117/iran-1994246015.html
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Путин: "Отношения России и Ирана строятся на основе принципов равноправия"
Отношения России и Ирана строятся на основе принципов равноправия, уважения и взаимовыручки, отметил Путин после переговоров с иранским президентом.
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россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан
Россия, Иран, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Для России важно дальнейшее развитие отношений с Ираном, заявил Путин

Путин: РФ придает первостепенное значение укреплению отношений с Ираном

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия придает первостепенное значение дальнейшему укреплению дружеских отношений с Ираном, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан находится в России с официальным визитом. Встреча Путина и Пезешкиана проходит в Кремле.
"Наша страна придает первостепенное значение дальнейшему укреплению дружественных и добрососедских российско-иранских отношений. В основе этих отношений лежат принципы равноправия, уважения и учета интересов друг друга, взаимовыручки и поддержки, которые последовательно воплощаются в конкретных делах", - сказал Путин во время заявления для прессы по итогам переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Путин обсудил с президентом Ирана весь спектр двусторонней повестки дня
Вчера, 17:31
 
РоссияИранВладимир ПутинМасуд Пезешкиан
 
 
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