https://ria.ru/20250117/putin-1994244631.html

Для России важно дальнейшее развитие отношений с Ираном, заявил Путин

Для России важно дальнейшее развитие отношений с Ираном, заявил Путин - РИА Новости, 17.01.2025

Для России важно дальнейшее развитие отношений с Ираном, заявил Путин

Россия придает первостепенное значение дальнейшему укреплению дружеских отношений с Ираном, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T17:26:00+03:00

2025-01-17T17:26:00+03:00

2025-01-17T18:17:00+03:00

россия

иран

владимир путин

масуд пезешкиан

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия придает первостепенное значение дальнейшему укреплению дружеских отношений с Ираном, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент Ирана Масуд Пезешкиан находится в России с официальным визитом. Встреча Путина и Пезешкиана проходит в Кремле."Наша страна придает первостепенное значение дальнейшему укреплению дружественных и добрососедских российско-иранских отношений. В основе этих отношений лежат принципы равноправия, уважения и учета интересов друг друга, взаимовыручки и поддержки, которые последовательно воплощаются в конкретных делах", - сказал Путин во время заявления для прессы по итогам переговоров.

https://ria.ru/20250117/iran-1994246015.html

россия

иран

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Путин: "Отношения России и Ирана строятся на основе принципов равноправия" Отношения России и Ирана строятся на основе принципов равноправия, уважения и взаимовыручки, отметил Путин после переговоров с иранским президентом. 2025-01-17T17:26 true PT1M20S

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россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан