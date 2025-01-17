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Путин назвал связи с Ираном масштабными и взаимовыгодными - РИА Новости, 17.01.2025
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17:24 17.01.2025 (обновлено: 17:38 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/putin-1994243969.html
Путин назвал связи с Ираном масштабными и взаимовыгодными
Путин назвал связи с Ираном масштабными и взаимовыгодными - РИА Новости, 17.01.2025
Путин назвал связи с Ираном масштабными и взаимовыгодными
Связи между Россией и Ираном являются масштабными и взаимовыгодными, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T17:24:00+03:00
2025-01-17T17:38:00+03:00
иран
россия
владимир путин
масуд пезешкиан
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Связи между Россией и Ираном являются масштабными и взаимовыгодными, заявил президент РФ Владимир Путин."Поддерживается интенсивный политический диалог... В тесном контакте находятся внешнеполитические ведомства и Советы безопасности. Всё активнее продвигается сотрудничество России и Ирана в экономической, социальной и культурной сферах. Налажена координация по линии отраслевых министерств. Плодотворно взаимодействуют деловые круги, представители общественности, на регулярной основе осуществляются молодежные, парламентские и межрегиональные контакты. Связи между двумя нашими странами являются масштабными и взаимовыгодными", - сказал российский лидер.В Кремле прошли переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным. После этого был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.
https://ria.ru/20250117/iran-1993822072.html
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иран, россия, владимир путин, масуд пезешкиан
Иран, Россия, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Путин назвал связи с Ираном масштабными и взаимовыгодными

Путин назвал связи между Россией и Ираном масштабными и взаимовыгодными

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Москве
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Связи между Россией и Ираном являются масштабными и взаимовыгодными, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Поддерживается интенсивный политический диалог... В тесном контакте находятся внешнеполитические ведомства и Советы безопасности. Всё активнее продвигается сотрудничество России и Ирана в экономической, социальной и культурной сферах. Налажена координация по линии отраслевых министерств. Плодотворно взаимодействуют деловые круги, представители общественности, на регулярной основе осуществляются молодежные, парламентские и межрегиональные контакты. Связи между двумя нашими странами являются масштабными и взаимовыгодными", - сказал российский лидер.
В Кремле прошли переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным. После этого был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.
Посольство России в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Межгосударственные отношения России и Ирана
Вчера, 00:08
 
ИранРоссияВладимир ПутинМасуд Пезешкиан
 
 
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