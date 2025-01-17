https://ria.ru/20250117/putin-1994243969.html

Путин назвал связи с Ираном масштабными и взаимовыгодными

Путин назвал связи с Ираном масштабными и взаимовыгодными - РИА Новости, 17.01.2025

Путин назвал связи с Ираном масштабными и взаимовыгодными

Связи между Россией и Ираном являются масштабными и взаимовыгодными, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T17:24:00+03:00

2025-01-17T17:24:00+03:00

2025-01-17T17:38:00+03:00

иран

россия

владимир путин

масуд пезешкиан

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Связи между Россией и Ираном являются масштабными и взаимовыгодными, заявил президент РФ Владимир Путин."Поддерживается интенсивный политический диалог... В тесном контакте находятся внешнеполитические ведомства и Советы безопасности. Всё активнее продвигается сотрудничество России и Ирана в экономической, социальной и культурной сферах. Налажена координация по линии отраслевых министерств. Плодотворно взаимодействуют деловые круги, представители общественности, на регулярной основе осуществляются молодежные, парламентские и межрегиональные контакты. Связи между двумя нашими странами являются масштабными и взаимовыгодными", - сказал российский лидер.В Кремле прошли переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным. После этого был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.

https://ria.ru/20250117/iran-1993822072.html

иран

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иран, россия, владимир путин, масуд пезешкиан