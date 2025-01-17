https://ria.ru/20250117/putin-1994243732.html
Путин рассказал о развитии партнерства России и Ирана
Путин рассказал о развитии партнерства России и Ирана - РИА Новости, 17.01.2025
Путин рассказал о развитии партнерства России и Ирана
Партнерство России и Ирана год от года последовательно развивается, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T17:23:00+03:00
2025-01-17T17:23:00+03:00
2025-01-17T17:37:00+03:00
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владимир путин
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Партнерство России и Ирана год от года последовательно развивается, заявил президент РФ Владимир Путин."В основе этих отношений лежат принципы равноправия, уважения и учета интересов друг друга, взаимовыручки и поддержки, которые последовательно воплощаются в конкретных делах, и многоплановое двустороннее партнерство год от года поступательно развивается", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.В Кремле прошли переговоры президента Ирана Масуда Пезешкиана с президентом России Владимиром Путиным. После был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.
https://ria.ru/20250117/putin-1994246342.html
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россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан, в мире
Россия, Иран, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, В мире
Путин рассказал о развитии партнерства России и Ирана
Путин: партнерство России и Ирана развивается год за годом