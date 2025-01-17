https://ria.ru/20250117/putin-1994165300.html
Путин ответит на вопросы журналистов после переговоров с президентом Ирана
Путин ответит на вопросы журналистов после переговоров с президентом Ирана - РИА Новости, 17.01.2025
Путин ответит на вопросы журналистов после переговоров с президентом Ирана
Президент России Владимир Путин планирует ответить на вопросы журналистов после переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T12:24:00+03:00
2025-01-17T12:24:00+03:00
2025-01-17T12:24:00+03:00
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масуд пезешкиан
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин планирует ответить на вопросы журналистов после переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Пезешкиан прибыл в Россию утром в пятницу, его самолет приземлился в столичном аэропорту "Внуково-2". "Переговоры в узком составе, в расширенном составе запланированы, подписание ряда документов, включая большой договор, и также состоится пресс-конференция, будут не только заявления, но мы надеемся, что президенты подтвердят своё решение ответить на несколько вопросов", - сказал Песков журналистам. В конце декабря иранский посол в Москве Казем Джалали сообщил, что президент Ирана посетит Москву 17 января. Как сообщала позднее пресс-служба Кремля, у иранского президента запланирована встреча с его российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры двух стран должны подписать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который призван заменить действующий между Россией и Ираном документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.
https://ria.ru/20250117/iran-1994110758.html
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россия, иран, москва, владимир путин, масуд пезешкиан, дмитрий песков
Россия, Иран, Москва, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Дмитрий Песков
Путин ответит на вопросы журналистов после переговоров с президентом Ирана
Песков: Путин ответит на вопросы журналистов после встречи с Пезешкианом