https://ria.ru/20250117/puteshestviya-1994293199.html
Названы самые популярные города для семейного отдыха зимой
Названы самые популярные города для семейного отдыха зимой - РИА Новости, 17.01.2025
Названы самые популярные города для семейного отдыха зимой
Эксперты определили самые популярные места, где туристы с детьми провели зимние каникулы, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T20:56:00+03:00
2025-01-17T20:56:00+03:00
2025-01-17T20:56:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Эксперты определили самые популярные места, где туристы с детьми провели зимние каникулы, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования отелей и выяснили, что за год на пять процентов - до 70 - увеличилась доля заявок по России.Наиболее популярными для зимнего семейного отдыха оказались четырхзвездочные гостиницы. В них останавливались 35 процентов путешественников. По четверти туристов бронировали "трешки" и объекты размещения без звезд - апартаменты и гостевые дома. Две трети пользователей заказывали отель на срок до трех дней, половина – доплачивали за питание.Самым востребованным городом для семейного отдыха стала Москва, куда поехала четверть клиентов сервиса. Каждый девятый посетил Сочи, столько же – Санкт-Петербург. В список популярных у туристов с детьми городов также вошли Краснодар, Казань, Ростов-на-Дону.Дубай стал самым востребованным направлением у поклонников зарубежного отдыха. Далее в списке – Стамбул, Минск, Бангкок и Паттайя.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, москва, сочи, новый год, отдых в россии, детский отдых, куда поехать, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Москва, Сочи, Новый год, отдых в России, Детский отдых, куда поехать, куда можно лететь
Названы самые популярные города для семейного отдыха зимой
OneTwoTrip: большинство туристов с детьми провели зимние каникулы в России
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Эксперты определили самые популярные места, где туристы с детьми провели зимние каникулы, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования отелей и выяснили, что за год на пять процентов - до 70 - увеличилась доля заявок по России.
Наиболее популярными для зимнего семейного отдыха оказались четырхзвездочные гостиницы. В них останавливались 35 процентов путешественников. По четверти туристов бронировали "трешки" и объекты размещения без звезд - апартаменты и гостевые дома. Две трети пользователей заказывали отель на срок до трех дней, половина – доплачивали за питание.
Самым востребованным городом для семейного отдыха стала Москва, куда поехала четверть клиентов сервиса. Каждый девятый посетил Сочи, столько же – Санкт-Петербург. В список популярных у туристов с детьми городов также вошли Краснодар, Казань, Ростов-на-Дону.
Дубай стал самым востребованным направлением у поклонников зарубежного отдыха. Далее в списке – Стамбул, Минск, Бангкок и Паттайя.