https://ria.ru/20250117/puteshestviya-1994293199.html

Названы самые популярные города для семейного отдыха зимой

Названы самые популярные города для семейного отдыха зимой - РИА Новости, 17.01.2025

Названы самые популярные города для семейного отдыха зимой

Эксперты определили самые популярные места, где туристы с детьми провели зимние каникулы, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T20:56:00+03:00

2025-01-17T20:56:00+03:00

2025-01-17T20:56:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Эксперты определили самые популярные места, где туристы с детьми провели зимние каникулы, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования отелей и выяснили, что за год на пять процентов - до 70 - увеличилась доля заявок по России.Наиболее популярными для зимнего семейного отдыха оказались четырхзвездочные гостиницы. В них останавливались 35 процентов путешественников. По четверти туристов бронировали "трешки" и объекты размещения без звезд - апартаменты и гостевые дома. Две трети пользователей заказывали отель на срок до трех дней, половина – доплачивали за питание.Самым востребованным городом для семейного отдыха стала Москва, куда поехала четверть клиентов сервиса. Каждый девятый посетил Сочи, столько же – Санкт-Петербург. В список популярных у туристов с детьми городов также вошли Краснодар, Казань, Ростов-на-Дону.Дубай стал самым востребованным направлением у поклонников зарубежного отдыха. Далее в списке – Стамбул, Минск, Бангкок и Паттайя.

https://ria.ru/20250108/puteshestviya-1991548982.html

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москва

сочи

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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