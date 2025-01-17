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Учредителю "Независимой газеты" могут вынести предупреждение за публикации
Учредителю "Независимой газеты" могут вынести предупреждение за публикации - РИА Новости, 17.01.2025
Учредителю "Независимой газеты" могут вынести предупреждение за публикации
Учредителю "Независимой газеты" может быть вынесено официальное предупреждение за распространение недостоверной общественно значимой информации из-за последних... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T16:32:00+03:00
2025-01-17T16:32:00+03:00
2025-01-17T16:41:00+03:00
россия
константин ремчуков
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Учредителю "Независимой газеты" может быть вынесено официальное предупреждение за распространение недостоверной общественно значимой информации из-за последних публикаций, касающихся стран ближнего зарубежья, сообщил РИА Новости источник в медиаотрасли. "Рассматривается вопрос о вынесении учредителю "Независимой газеты" - ЗАО "Редакция "Независимой газеты" - официального предупреждения за злоупотребление свободой массовой информации, выразившееся в распространении недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений", - рассказал источник. Как пояснил источник, речь идет о "ряде публикаций, появившихся в издании в последнее время и касающихся стран ближнего зарубежья". Согласно информации на сайте издания, генеральным директором ЗАО "Редакция "Независимой газеты" является Константин Ремчуков.
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россия, константин ремчуков
Россия, Константин Ремчуков
Учредителю "Независимой газеты" могут вынести предупреждение за публикации
Учредителю "Независимой газеты" могут вынести предупреждение за дезинформацию
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Учредителю "Независимой газеты" может быть вынесено официальное предупреждение за распространение недостоверной общественно значимой информации из-за последних публикаций, касающихся стран ближнего зарубежья, сообщил РИА Новости источник в медиаотрасли.
"Рассматривается вопрос о вынесении учредителю "Независимой газеты" - ЗАО "Редакция "Независимой газеты" - официального предупреждения за злоупотребление свободой массовой информации, выразившееся в распространении недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений", - рассказал источник.
Как пояснил источник, речь идет о "ряде публикаций, появившихся в издании в последнее время и касающихся стран ближнего зарубежья".
Согласно информации на сайте издания, генеральным директором ЗАО "Редакция "Независимой газеты" является Константин Ремчуков
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