https://ria.ru/20250117/prezident-1994254299.html

Президент Ирана выразил надежду на прекращение огня в секторе Газа

Президент Ирана выразил надежду на прекращение огня в секторе Газа - РИА Новости, 17.01.2025

Президент Ирана выразил надежду на прекращение огня в секторе Газа

Президент Ирана выразил надежду, что прекращение огня в секторе Газа будет реализовано. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T17:55:00+03:00

2025-01-17T17:55:00+03:00

2025-01-17T17:55:00+03:00

иран

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

в мире

владимир путин

масуд пезешкиан

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент Ирана выразил надежду, что прекращение огня в секторе Газа будет реализовано. "Мы надеемся, чтобы прекращение огня в секторе газа на самом деле было реализовано", - сказал Пезешкиан в ходе пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.

https://ria.ru/20250117/pezeshkian-1994251668.html

иран

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, владимир путин, масуд пезешкиан