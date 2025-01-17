https://ria.ru/20250117/prezident-1994254299.html
Президент Ирана выразил надежду на прекращение огня в секторе Газа
Президент Ирана выразил надежду на прекращение огня в секторе Газа - РИА Новости, 17.01.2025
Президент Ирана выразил надежду на прекращение огня в секторе Газа
Президент Ирана выразил надежду, что прекращение огня в секторе Газа будет реализовано. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T17:55:00+03:00
2025-01-17T17:55:00+03:00
2025-01-17T17:55:00+03:00
иран
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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масуд пезешкиан
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент Ирана выразил надежду, что прекращение огня в секторе Газа будет реализовано. "Мы надеемся, чтобы прекращение огня в секторе газа на самом деле было реализовано", - сказал Пезешкиан в ходе пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.
https://ria.ru/20250117/pezeshkian-1994251668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, владимир путин, масуд пезешкиан
Иран, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Президент Ирана выразил надежду на прекращение огня в секторе Газа
Пезешкиан: Иран надеется, что прекращение огня в секторе Газа будет реализовано