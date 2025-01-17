https://ria.ru/20250117/pravitelstvo-1994183200.html
Кабмин обеспечит выполнение решений, принятых лидерами Ирана и России
Кабмин обеспечит выполнение решений, принятых лидерами Ирана и России - РИА Новости, 17.01.2025
Кабмин обеспечит выполнение решений, принятых лидерами Ирана и России
Правительство России обеспечит четкое выполнение всех решений, которые будут приняты Ираном и РФ на высшем уровне, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T13:17:00+03:00
2025-01-17T13:17:00+03:00
2025-01-17T13:55:00+03:00
россия
иран
михаил мишустин
масуд пезешкиан
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Правительство России обеспечит четкое выполнение всех решений, которые будут приняты Ираном и РФ на высшем уровне, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин проводит переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, который в пятницу прибыл в Россию с официальным визитом. "Хотел бы подчеркнуть, что российско-иранские отношения, которые основаны на принципах дружбы, взаимного уважения и учета интересов друг друга, устремлены в будущее. И правительство России обеспечит четкое выполнение всех решений, которые будут вами приняты на высшем уровне", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20250117/mishustin-1994181263.html
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россия, иран, михаил мишустин, масуд пезешкиан
Россия, Иран, Михаил Мишустин, Масуд Пезешкиан
Кабмин обеспечит выполнение решений, принятых лидерами Ирана и России
Мишустин: правительство обеспечит четкое выполнение решений Ирана и России