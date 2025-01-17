https://ria.ru/20250117/pozhar-1994296658.html

В Махачкале загорелся автосервис

В Махачкале загорелся автосервис - РИА Новости, 17.01.2025

В Махачкале загорелся автосервис

Пожар произошел в автосервисе в Махачкале, сгорели четыре бокса и два автомобиля, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T21:06:00+03:00

2025-01-17T21:06:00+03:00

2025-01-17T21:06:00+03:00

происшествия

махачкала

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 17 янв - РИА Новости. Пожар произошел в автосервисе в Махачкале, сгорели четыре бокса и два автомобиля, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. "По системе 112 поступило сообщение о пожаре в автосервисе, расположенном в Махачкале по улице Пржевальского, 38… В результате пожара сгорели четыре бокса и два легковых автомобиля", - говорится в сообщении. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на площади 150 квадратных метров. По данным ведомства, пострадавших нет.

https://ria.ru/20241102/pozhar-1981513694.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)