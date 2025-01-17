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В Махачкале загорелся автосервис - РИА Новости, 17.01.2025
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21:06 17.01.2025
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В Махачкале загорелся автосервис
В Махачкале загорелся автосервис - РИА Новости, 17.01.2025
В Махачкале загорелся автосервис
Пожар произошел в автосервисе в Махачкале, сгорели четыре бокса и два автомобиля, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T21:06:00+03:00
2025-01-17T21:06:00+03:00
происшествия
махачкала
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 17 янв - РИА Новости. Пожар произошел в автосервисе в Махачкале, сгорели четыре бокса и два автомобиля, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. "По системе 112 поступило сообщение о пожаре в автосервисе, расположенном в Махачкале по улице Пржевальского, 38… В результате пожара сгорели четыре бокса и два легковых автомобиля", - говорится в сообщении. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на площади 150 квадратных метров. По данным ведомства, пострадавших нет.
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происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Махачкале загорелся автосервис

В Махачкале при пожаре сгорели четыре бокса и два автомобиля

© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Махачкале, Дагестан
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Махачкале, Дагестан - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Фото : МЧС России
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Махачкале, Дагестан. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 17 янв - РИА Новости. Пожар произошел в автосервисе в Махачкале, сгорели четыре бокса и два автомобиля, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану.
«
"По системе 112 поступило сообщение о пожаре в автосервисе, расположенном в Махачкале по улице Пржевальского, 38… В результате пожара сгорели четыре бокса и два легковых автомобиля", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на площади 150 квадратных метров. По данным ведомства, пострадавших нет.
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В Пскове потушили пожар в автосервисе
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ПроисшествияМахачкалаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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