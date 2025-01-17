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В Махачкале загорелся автосервис
В Махачкале загорелся автосервис - РИА Новости, 17.01.2025
В Махачкале загорелся автосервис
Пожар произошел в автосервисе в Махачкале, сгорели четыре бокса и два автомобиля, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T21:06:00+03:00
2025-01-17T21:06:00+03:00
2025-01-17T21:06:00+03:00
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 17 янв - РИА Новости. Пожар произошел в автосервисе в Махачкале, сгорели четыре бокса и два автомобиля, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану. "По системе 112 поступило сообщение о пожаре в автосервисе, расположенном в Махачкале по улице Пржевальского, 38… В результате пожара сгорели четыре бокса и два легковых автомобиля", - говорится в сообщении. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на площади 150 квадратных метров. По данным ведомства, пострадавших нет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Махачкале загорелся автосервис
В Махачкале при пожаре сгорели четыре бокса и два автомобиля