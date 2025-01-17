https://ria.ru/20250117/pozhar-1994114890.html

Очевидец пожаров в Калифорнии рассказал, что у него осталась только пижама

Очевидец пожаров в Калифорнии рассказал, что у него осталась только пижама - РИА Новости, 17.01.2025

Очевидец пожаров в Калифорнии рассказал, что у него осталась только пижама

Погорелец из округа Лос-Анджелес, Арон, рассказал РИА Новости, что пожар застал его и его близких врасплох – не получилось спасти ничего, а помощи от властей... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T06:48:00+03:00

2025-01-17T06:48:00+03:00

2025-01-17T06:48:00+03:00

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лесные пожары в калифорнии в 2025 году

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 17 янв - РИА Новости, Алексей Алексеев. Погорелец из округа Лос-Анджелес, Арон, рассказал РИА Новости, что пожар застал его и его близких врасплох – не получилось спасти ничего, а помощи от властей пока нет, приходиться спасаться пожертвованиями от неравнодушных граждан. По словам мужчины, пока он вместе с семьей "остаются сами по себе", не получив каких-либо срочных выплат от властей. "Пока не получили выплат, но мы подали заявку, будем надеяться, что они поступят правильно. Сейчас мы сами по себе, никакой срочной помощи", – рассказал Арон. Мужчина отметил, что пожар в его дом пришел "с гор": из-за сильного ветра искры принесло в населенный пункт, после чего дома начали загораться хаотично, а пламя – перекидываться с одного строения на другое. Арон рассказал, что пожар застал его ночью, ввиду чего собрать и вынести какие-то вещи из дома у него и его семьи не получилось. "Вся эта одежда, которая сейчас на мне, была мне пожертвована, и это здорово. Пижама, в которой я спал, – вот и все, что осталось", – рассказал мужчина.

https://ria.ru/20250115/pozhary-1993778661.html

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жилье, калифорния, лесные пожары в калифорнии в 2025 году