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Очевидец пожаров в Калифорнии рассказал, что у него осталась только пижама - РИА Новости, 17.01.2025
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06:48 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/pozhar-1994114890.html
Очевидец пожаров в Калифорнии рассказал, что у него осталась только пижама
Очевидец пожаров в Калифорнии рассказал, что у него осталась только пижама - РИА Новости, 17.01.2025
Очевидец пожаров в Калифорнии рассказал, что у него осталась только пижама
Погорелец из округа Лос-Анджелес, Арон, рассказал РИА Новости, что пожар застал его и его близких врасплох – не получилось спасти ничего, а помощи от властей... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T06:48:00+03:00
2025-01-17T06:48:00+03:00
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 17 янв - РИА Новости, Алексей Алексеев. Погорелец из округа Лос-Анджелес, Арон, рассказал РИА Новости, что пожар застал его и его близких врасплох – не получилось спасти ничего, а помощи от властей пока нет, приходиться спасаться пожертвованиями от неравнодушных граждан. По словам мужчины, пока он вместе с семьей "остаются сами по себе", не получив каких-либо срочных выплат от властей. "Пока не получили выплат, но мы подали заявку, будем надеяться, что они поступят правильно. Сейчас мы сами по себе, никакой срочной помощи", – рассказал Арон. Мужчина отметил, что пожар в его дом пришел "с гор": из-за сильного ветра искры принесло в населенный пункт, после чего дома начали загораться хаотично, а пламя – перекидываться с одного строения на другое. Арон рассказал, что пожар застал его ночью, ввиду чего собрать и вынести какие-то вещи из дома у него и его семьи не получилось. "Вся эта одежда, которая сейчас на мне, была мне пожертвована, и это здорово. Пижама, в которой я спал, – вот и все, что осталось", – рассказал мужчина.
https://ria.ru/20250115/pozhary-1993778661.html
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жилье, калифорния, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
Жилье, Калифорния, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
Очевидец пожаров в Калифорнии рассказал, что у него осталась только пижама

Очевидец пожаров в Лос-Анджелесе: из вещей у меня осталась только пижама

© AP Photo / Noah BergerПоследствия пожара в Лос-Анджелесе
Последствия пожара в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Noah Berger
Последствия пожара в Лос-Анджелесе. Архивное фото
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 17 янв - РИА Новости, Алексей Алексеев. Погорелец из округа Лос-Анджелес, Арон, рассказал РИА Новости, что пожар застал его и его близких врасплох – не получилось спасти ничего, а помощи от властей пока нет, приходиться спасаться пожертвованиями от неравнодушных граждан.
По словам мужчины, пока он вместе с семьей "остаются сами по себе", не получив каких-либо срочных выплат от властей.
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"Пока не получили выплат, но мы подали заявку, будем надеяться, что они поступят правильно. Сейчас мы сами по себе, никакой срочной помощи", – рассказал Арон.
Мужчина отметил, что пожар в его дом пришел "с гор": из-за сильного ветра искры принесло в населенный пункт, после чего дома начали загораться хаотично, а пламя – перекидываться с одного строения на другое.
Арон рассказал, что пожар застал его ночью, ввиду чего собрать и вынести какие-то вещи из дома у него и его семьи не получилось.
"Вся эта одежда, которая сейчас на мне, была мне пожертвована, и это здорово. Пижама, в которой я спал, – вот и все, что осталось", – рассказал мужчина.
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ЖильеКалифорнияЛесные пожары в Калифорнии в 2025 году
 
 
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