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Посольство России в Лондоне прокомментировало помощь Британии Украине - РИА Новости, 17.01.2025
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20:27 17.01.2025 (обновлено: 20:35 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/posolstvo-1994289813.html
Посольство России в Лондоне прокомментировало помощь Британии Украине
Посольство России в Лондоне прокомментировало помощь Британии Украине - РИА Новости, 17.01.2025
Посольство России в Лондоне прокомментировало помощь Британии Украине
Обещанная Великобританией помощь Киеву в разработке дальнобойного оружия и создании военной инфраструктуры рассматривается как прямая угроза Российской... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T20:27:00+03:00
2025-01-17T20:35:00+03:00
кир стармер
в мире
россия
лондон
украина
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Обещанная Великобританией помощь Киеву в разработке дальнобойного оружия и создании военной инфраструктуры рассматривается как прямая угроза Российской Федерации, заявили в посольстве РФ в Лондоне. В четверг премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл с визитом на Украину, в рамках которого был подписан договор о "столетнем партнерстве" между странами. "Лондон рассчитывает и далее использовать украинцев как геополитический инструмент против России. Обещанную помощь в разработке дальнобойного оружия, создании военной инфраструктуры, включая базы, хранилища военной техники и вооружений, а также "резервов на случай войны" рассматриваем как прямую угрозу Российской Федерации с территории соседней Украины", - говорится в комментарии, предоставленном РИА Новости. В дипмиссии отметили, что это наглядно демонстрирует обоснованность специальной военной операции и необходимость её продолжения до выполнения всех заявленных целей и задач.
https://ria.ru/20250117/britaniya-1994289057.html
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кир стармер, в мире, россия, лондон, украина, великобритания
Кир Стармер, В мире, Россия, Лондон, Украина, Великобритания
Посольство России в Лондоне прокомментировало помощь Британии Украине

Посольство России в Лондоне назвало помощь Британии Украине прямой угрозой

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВестминстерский дворец
Вестминстерский дворец - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вестминстерский дворец. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Обещанная Великобританией помощь Киеву в разработке дальнобойного оружия и создании военной инфраструктуры рассматривается как прямая угроза Российской Федерации, заявили в посольстве РФ в Лондоне.
В четверг премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл с визитом на Украину, в рамках которого был подписан договор о "столетнем партнерстве" между странами.
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"Лондон рассчитывает и далее использовать украинцев как геополитический инструмент против России. Обещанную помощь в разработке дальнобойного оружия, создании военной инфраструктуры, включая базы, хранилища военной техники и вооружений, а также "резервов на случай войны" рассматриваем как прямую угрозу Российской Федерации с территории соседней Украины", - говорится в комментарии, предоставленном РИА Новости.
В дипмиссии отметили, что это наглядно демонстрирует обоснованность специальной военной операции и необходимость её продолжения до выполнения всех заявленных целей и задач.
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