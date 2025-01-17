https://ria.ru/20250117/posolstvo-1994289813.html
Посольство России в Лондоне прокомментировало помощь Британии Украине
Посольство России в Лондоне прокомментировало помощь Британии Украине - РИА Новости, 17.01.2025
Посольство России в Лондоне прокомментировало помощь Британии Украине
Обещанная Великобританией помощь Киеву в разработке дальнобойного оружия и создании военной инфраструктуры рассматривается как прямая угроза Российской... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T20:27:00+03:00
2025-01-17T20:27:00+03:00
2025-01-17T20:35:00+03:00
кир стармер
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Обещанная Великобританией помощь Киеву в разработке дальнобойного оружия и создании военной инфраструктуры рассматривается как прямая угроза Российской Федерации, заявили в посольстве РФ в Лондоне. В четверг премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл с визитом на Украину, в рамках которого был подписан договор о "столетнем партнерстве" между странами. "Лондон рассчитывает и далее использовать украинцев как геополитический инструмент против России. Обещанную помощь в разработке дальнобойного оружия, создании военной инфраструктуры, включая базы, хранилища военной техники и вооружений, а также "резервов на случай войны" рассматриваем как прямую угрозу Российской Федерации с территории соседней Украины", - говорится в комментарии, предоставленном РИА Новости. В дипмиссии отметили, что это наглядно демонстрирует обоснованность специальной военной операции и необходимость её продолжения до выполнения всех заявленных целей и задач.
https://ria.ru/20250117/britaniya-1994289057.html
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кир стармер, в мире, россия, лондон, украина, великобритания
Кир Стармер, В мире, Россия, Лондон, Украина, Великобритания
Посольство России в Лондоне прокомментировало помощь Британии Украине
Посольство России в Лондоне назвало помощь Британии Украине прямой угрозой