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Посол России в Молдавии заявил, что Приднестровье никто не бросил - РИА Новости, 17.01.2025
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12:51 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/posol-1994178130.html
Посол России в Молдавии заявил, что Приднестровье никто не бросил
Посол России в Молдавии заявил, что Приднестровье никто не бросил - РИА Новости, 17.01.2025
Посол России в Молдавии заявил, что Приднестровье никто не бросил
Посол России в Молдавии Олег Озеров заявил, что никто Приднестровье не бросил и не забыл. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T12:51:00+03:00
2025-01-17T12:51:00+03:00
в мире
молдавия
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тирасполь
олег озеров
майя санду
газпром
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ТИРАСПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Озеров заявил, что никто Приднестровье не бросил и не забыл. "Никто Приднестровье не бросил, никто о нем не забыл. Интересы наших соотечественников – это абсолютный приоритет. Москва занимается проблемой гуманитарного кризиса в Приднестровье", - сказал Озеров на встрече с представителями союза русских общин непризнанной ПМР. По его словам, сейчас предпринимаются все необходимые усилия для разрешения гуманитарного кризиса. "Другое дело, не все зависит от нас. Но все необходимые усилия по решению этого гуманитарного кризиса предпринимаются. Надеемся, что будет найдено понимание и все проблемы будут решено при содействии Российской Федерации", - подчеркнул посол. Он также выразил надежду, что президент Молдавии Майя Санду сдержит слово и не будет препятствовать поставкам газа в Приднестровье. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250116/moskva-1994001337.html
https://ria.ru/20250116/gaz-1993950172.html
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в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, олег озеров, майя санду, газпром
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Олег Озеров, Майя Санду, Газпром
Посол России в Молдавии заявил, что Приднестровье никто не бросил

Посол РФ в Молдавии Озеров: никто Приднестровье не бросил и не забыл

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПосол РФ в Молдавии Олег Озеров
Посол РФ в Молдавии Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Посол РФ в Молдавии Олег Озеров. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Озеров заявил, что никто Приднестровье не бросил и не забыл.
"Никто Приднестровье не бросил, никто о нем не забыл. Интересы наших соотечественников – это абсолютный приоритет. Москва занимается проблемой гуманитарного кризиса в Приднестровье", - сказал Озеров на встрече с представителями союза русских общин непризнанной ПМР.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Россия готова оказывать помощь Приднестровью в вопросах газа, заявил Песков
16 января, 14:13
По его словам, сейчас предпринимаются все необходимые усилия для разрешения гуманитарного кризиса. "Другое дело, не все зависит от нас. Но все необходимые усилия по решению этого гуманитарного кризиса предпринимаются. Надеемся, что будет найдено понимание и все проблемы будут решено при содействии Российской Федерации", - подчеркнул посол. Он также выразил надежду, что президент Молдавии Майя Санду сдержит слово и не будет препятствовать поставкам газа в Приднестровье.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Эксперт рассказал, как Приднестровье может получить российский газ
16 января, 08:23
 
В миреМолдавияКишиневТираспольОлег ОзеровМайя СандуГазпром
 
 
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