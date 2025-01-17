https://ria.ru/20250117/podmoskove-1994222171.html
Более 50% выпускников из Подмосковья выбирают учиться в колледжах
Более 50% выпускников из Подмосковья выбирают учиться в колледжах - РИА Новости, 17.01.2025
Более 50% выпускников из Подмосковья выбирают учиться в колледжах
Востребованность среднего профессионального образования в Подмосковье растет, более 50% выпускников из региона выбирают обучение в колледжах, а не в вузах,... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T15:42:00+03:00
2025-01-17T15:42:00+03:00
2025-01-17T15:59:00+03:00
новости подмосковья
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956060780_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f69a503464ef63cbf2c1850f00e1be57.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Востребованность среднего профессионального образования в Подмосковье растет, более 50% выпускников из региона выбирают обучение в колледжах, а не в вузах, сообщили в министерстве образования Московской области. "В 2024 году наблюдается стабильный рост востребованности среднего профессионального образования. Более 50% выпускников школ выбирают колледжи вместо вузов. В рамках приемной кампании было подано свыше 120 тысяч заявлений, что на 32 тысячи больше, чем в 2023 году. Все больше школьников выбирают среднее профессиональное образование", - отметили в пресс-службе ведомства. Основные причины популярности среднего профессионального образования: срок обучения от двух до трех лет, практические занятия занимают 70% времени, возможность трудоустройства в процессе учёбы и отсутствие необходимости сдавать ЕГЭ для поступления. "С каждым годом растёт количество бюджетных мест в наших колледжах и техникумах. В прошлом году было выделено порядка 19 тысяч бюджетных мест, что на 1 тысячу больше, чем в 2023 году. Одними из более популярных направлений являются технические направления, информационные технологии и робототехника - на одно бюджетное место претендуют в среднем пять человек", - рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, слова которой приводятся в сообщении. По итогам первого полугодия 2024 года, Московская область заняла первое место в России по числу трудоустроенных выпускников СПО — 65,6%. Почти половина (41%) студентов старших курсов уже работает, а более 10% заключают целевые договоры с работодателями.
https://ria.ru/20250117/podmoskove-1994180573.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956060780_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_95ff81e254e9ab6abf820e15d47f7828.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Более 50% выпускников из Подмосковья выбирают учиться в колледжах
Более половины подмосковных выпускников выбирают учиться в колледжах
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Востребованность среднего профессионального образования в Подмосковье растет, более 50% выпускников из региона выбирают обучение в колледжах, а не в вузах, сообщили в министерстве образования Московской области.
"В 2024 году наблюдается стабильный рост востребованности среднего профессионального образования. Более 50% выпускников школ выбирают колледжи вместо вузов. В рамках приемной кампании было подано свыше 120 тысяч заявлений, что на 32 тысячи больше, чем в 2023 году. Все больше школьников выбирают среднее профессиональное образование", - отметили в пресс-службе ведомства.
Основные причины популярности среднего профессионального образования: срок обучения от двух до трех лет, практические занятия занимают 70% времени, возможность трудоустройства в процессе учёбы и отсутствие необходимости сдавать ЕГЭ для поступления.
"С каждым годом растёт количество бюджетных мест в наших колледжах и техникумах. В прошлом году было выделено порядка 19 тысяч бюджетных мест, что на 1 тысячу больше, чем в 2023 году. Одними из более популярных направлений являются технические направления, информационные технологии и робототехника - на одно бюджетное место претендуют в среднем пять человек", - рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, слова которой приводятся в сообщении.
По итогам первого полугодия 2024 года, Московская область заняла первое место в России по числу трудоустроенных выпускников СПО — 65,6%. Почти половина (41%) студентов старших курсов уже работает, а более 10% заключают целевые договоры с работодателями.