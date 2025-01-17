https://ria.ru/20250117/podmoskove-1994222171.html

Более 50% выпускников из Подмосковья выбирают учиться в колледжах

Более 50% выпускников из Подмосковья выбирают учиться в колледжах - РИА Новости, 17.01.2025

Более 50% выпускников из Подмосковья выбирают учиться в колледжах

Востребованность среднего профессионального образования в Подмосковье растет, более 50% выпускников из региона выбирают обучение в колледжах, а не в вузах,... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T15:42:00+03:00

2025-01-17T15:42:00+03:00

2025-01-17T15:59:00+03:00

новости подмосковья

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Востребованность среднего профессионального образования в Подмосковье растет, более 50% выпускников из региона выбирают обучение в колледжах, а не в вузах, сообщили в министерстве образования Московской области. "В 2024 году наблюдается стабильный рост востребованности среднего профессионального образования. Более 50% выпускников школ выбирают колледжи вместо вузов. В рамках приемной кампании было подано свыше 120 тысяч заявлений, что на 32 тысячи больше, чем в 2023 году. Все больше школьников выбирают среднее профессиональное образование", - отметили в пресс-службе ведомства. Основные причины популярности среднего профессионального образования: срок обучения от двух до трех лет, практические занятия занимают 70% времени, возможность трудоустройства в процессе учёбы и отсутствие необходимости сдавать ЕГЭ для поступления. "С каждым годом растёт количество бюджетных мест в наших колледжах и техникумах. В прошлом году было выделено порядка 19 тысяч бюджетных мест, что на 1 тысячу больше, чем в 2023 году. Одними из более популярных направлений являются технические направления, информационные технологии и робототехника - на одно бюджетное место претендуют в среднем пять человек", - рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, слова которой приводятся в сообщении. По итогам первого полугодия 2024 года, Московская область заняла первое место в России по числу трудоустроенных выпускников СПО — 65,6%. Почти половина (41%) студентов старших курсов уже работает, а более 10% заключают целевые договоры с работодателями.

https://ria.ru/20250117/podmoskove-1994180573.html

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