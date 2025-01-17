https://ria.ru/20250117/podmoskove-1994180573.html
В Подмосковье планируется высадить 300 гектаров леса
В Подмосковье планируется высадить 300 гектаров леса - РИА Новости, 17.01.2025
В Подмосковье планируется высадить 300 гектаров леса
Планируется высадить 300 гектаров леса на территории Подмосковья в 2025 году, через семь лет это позволит появиться молодому лесу на месте сплошных санитарных... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T13:01:00+03:00
2025-01-17T13:01:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Планируется высадить 300 гектаров леса на территории Подмосковья в 2025 году, через семь лет это позволит появиться молодому лесу на месте сплошных санитарных рубок, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "Триста гектаров леса планируется высадить в Подмосковье в 2025 году. Работы проведут в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экологическое благополучие", - отмечается в Telegram-канале пресс-службы. Деревья появятся там, где раньше были проведены сплошные санитарные рубки. Будут использованы сеянцы высотой 8 сантиметров с закрытой корневой системой и 12 сантиметров с открытой корневой системой. Также лесные культуры высадят вместе с жителями Подмосковья в рамках масштабных экологических акций. Они проводятся с 2013 года каждую весну и осень по поручению губернатора. Молодой лес на местах посадок появится примерно через семь лет, добавили в пресс-службе.
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В Подмосковье планируется высадить 300 гектаров леса
В Подмосковье планируется высадить 300 гектаров леса в 2025 году
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Планируется высадить 300 гектаров леса на территории Подмосковья в 2025 году, через семь лет это позволит появиться молодому лесу на месте сплошных санитарных рубок, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"Триста гектаров леса планируется высадить в Подмосковье в 2025 году. Работы проведут в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экологическое благополучие", - отмечается в Telegram-канале пресс-службы.
Деревья появятся там, где раньше были проведены сплошные санитарные рубки. Будут использованы сеянцы высотой 8 сантиметров с закрытой корневой системой и 12 сантиметров с открытой корневой системой.
Также лесные культуры высадят вместе с жителями Подмосковья в рамках масштабных экологических акций. Они проводятся с 2013 года каждую весну и осень по поручению губернатора.
Молодой лес на местах посадок появится примерно через семь лет, добавили в пресс-службе.