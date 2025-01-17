https://ria.ru/20250117/plen-1994210814.html
За неделю более 40 украинских военных сдались в плен
За неделю более 40 украинских военных сдались в плен - РИА Новости, 17.01.2025
За неделю более 40 украинских военных сдались в плен
В плен российским войскам в течение недели сдались 49 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T15:05:00+03:00
2025-01-17T15:05:00+03:00
2025-01-17T15:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В плен российским войскам в течение недели сдались 49 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 49 украинских военнослужащих", - говорится в сводке министерства за неделю.
https://ria.ru/20250117/plennyy-1994116512.html
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
За неделю более 40 украинских военных сдались в плен
За неделю в плен сдались 49 украинских военных