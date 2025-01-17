https://ria.ru/20250117/plen-1994210814.html

За неделю более 40 украинских военных сдались в плен

За неделю более 40 украинских военных сдались в плен - РИА Новости, 17.01.2025

За неделю более 40 украинских военных сдались в плен

В плен российским войскам в течение недели сдались 49 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T15:05:00+03:00

2025-01-17T15:05:00+03:00

2025-01-17T15:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В плен российским войскам в течение недели сдались 49 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 49 украинских военнослужащих", - говорится в сводке министерства за неделю.

https://ria.ru/20250117/plennyy-1994116512.html

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2025

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россия, министерство обороны рф (минобороны рф)