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Писториус назвал траты на оборону в два процента от ВВП недостаточными

Писториус назвал траты на оборону в два процента от ВВП недостаточными - РИА Новости, 17.01.2025

Писториус назвал траты на оборону в два процента от ВВП недостаточными

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил заявил о недостаточности военных расходов на уровне 2% от ВВП страны, которого НАТО требует от входящих в альянс РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T23:08:00+03:00

2025-01-17T23:08:00+03:00

2025-01-17T23:08:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил заявил о недостаточности военных расходов на уровне 2% от ВВП страны, которого НАТО требует от входящих в альянс государств. Посещая в пятницу верфь Thyssenkrupp Marine Systems в Висмаре, Писториус назвал мнение о недостаточности трат на оборону в размере 2% от ВВП общим для многих в Европе. При этом министр подчеркнул, что процентные показатели не столь важны, как выполнение конкретных целей для наращивания потенциала сдерживания. "Это должно быть ориентиром для всех нас. И если это будет стоить 3%, то это будет стоить 3% или больше. Главное - это цель", - сказал Писториус, чьи слова приводит информационное агентство DPA. В декабре команда избранного президента США Дональда Трампа проинформировала европейских чиновников о том, что новая американская администрация потребует от каждого члена НАТО обязательных расходов на оборону в размере 5% от их ВВП. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что оборонные расходы должны значительно превышать установленный сейчас показатель в 2%. В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц указал на то, что ориентир в 5% от ВПП означал бы для Германии около 200 миллиардов евро ежегодных оборонных расходов. При этом федеральный бюджет сейчас составляет около 490 миллиардов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, европа, сша, борис писториус, дональд трамп, марк рютте, нато