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Писториус назвал траты на оборону в два процента от ВВП недостаточными - РИА Новости, 17.01.2025
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23:08 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/pistorius-1994310867.html
Писториус назвал траты на оборону в два процента от ВВП недостаточными
Писториус назвал траты на оборону в два процента от ВВП недостаточными - РИА Новости, 17.01.2025
Писториус назвал траты на оборону в два процента от ВВП недостаточными
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил заявил о недостаточности военных расходов на уровне 2% от ВВП страны, которого НАТО требует от входящих в альянс РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T23:08:00+03:00
2025-01-17T23:08:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил заявил о недостаточности военных расходов на уровне 2% от ВВП страны, которого НАТО требует от входящих в альянс государств. Посещая в пятницу верфь Thyssenkrupp Marine Systems в Висмаре, Писториус назвал мнение о недостаточности трат на оборону в размере 2% от ВВП общим для многих в Европе. При этом министр подчеркнул, что процентные показатели не столь важны, как выполнение конкретных целей для наращивания потенциала сдерживания. "Это должно быть ориентиром для всех нас. И если это будет стоить 3%, то это будет стоить 3% или больше. Главное - это цель", - сказал Писториус, чьи слова приводит информационное агентство DPA. В декабре команда избранного президента США Дональда Трампа проинформировала европейских чиновников о том, что новая американская администрация потребует от каждого члена НАТО обязательных расходов на оборону в размере 5% от их ВВП. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что оборонные расходы должны значительно превышать установленный сейчас показатель в 2%. В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц указал на то, что ориентир в 5% от ВПП означал бы для Германии около 200 миллиардов евро ежегодных оборонных расходов. При этом федеральный бюджет сейчас составляет около 490 миллиардов.
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в мире, германия, европа, сша, борис писториус, дональд трамп, марк рютте, нато
В мире, Германия, Европа, США, Борис Писториус, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО
Писториус назвал траты на оборону в два процента от ВВП недостаточными

Писториус заявил о недостаточности военных расходов на уровне 2% от ВВП Германии

© AP Photo / Lisi NiesnerМинистр обороны ФРГ Борис Писториус
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Lisi Niesner
Министр обороны ФРГ Борис Писториус. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил заявил о недостаточности военных расходов на уровне 2% от ВВП страны, которого НАТО требует от входящих в альянс государств.
Посещая в пятницу верфь Thyssenkrupp Marine Systems в Висмаре, Писториус назвал мнение о недостаточности трат на оборону в размере 2% от ВВП общим для многих в Европе. При этом министр подчеркнул, что процентные показатели не столь важны, как выполнение конкретных целей для наращивания потенциала сдерживания.
«
"Это должно быть ориентиром для всех нас. И если это будет стоить 3%, то это будет стоить 3% или больше. Главное - это цель", - сказал Писториус, чьи слова приводит информационное агентство DPA.
В декабре команда избранного президента США Дональда Трампа проинформировала европейских чиновников о том, что новая американская администрация потребует от каждого члена НАТО обязательных расходов на оборону в размере 5% от их ВВП. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что оборонные расходы должны значительно превышать установленный сейчас показатель в 2%.
В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц указал на то, что ориентир в 5% от ВПП означал бы для Германии около 200 миллиардов евро ежегодных оборонных расходов. При этом федеральный бюджет сейчас составляет около 490 миллиардов.
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