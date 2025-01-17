https://ria.ru/20250117/pezeshkian-1994258920.html

Пезешкиан назвал переговоры с Путиным импульсом к многополярному миру

Пезешкиан назвал переговоры с Путиным импульсом к многополярному миру - РИА Новости, 17.01.2025

Пезешкиан назвал переговоры с Путиным импульсом к многополярному миру

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал импульсом к построению многополярного мира прошедшие в пятницу переговоры с президентом России Владимиром Путиным и... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T18:13:00+03:00

2025-01-17T18:13:00+03:00

2025-01-17T18:14:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал импульсом к построению многополярного мира прошедшие в пятницу переговоры с президентом России Владимиром Путиным и достигнутые на них договоренности. "Эта встреча, которая прошла здесь, и те договоренности, которые были достигнуты между нашими странами, - я думаю, что это другой импульс и стимул в сторону строительства многополярного мира. И, конечно же, это касается в первую очередь развития Ирана и России", - сказал иранский президент на пресс-конференции по итогам встречи. Пезешкиан в пятницу находится в России с официальным визитом, в рамках которого состоялись переговоры в узком и широком составах. После переговоров в Кремле президенты Ирана и России подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Этот документ призван заменить действующий сейчас договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном, подписанный еще в 2001 году. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что новый договор между Россией и Ираном не направлен против какой бы то ни было страны. По его словам, договор носит конструктивный характер и "нацелен на то, чтобы укреплять способности России и Ирана в различных частях света", чтобы лучше развивать экономику, решать социальные вопросы, надежно обеспечивать обороноспособность. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что договор охватывает все аспекты сотрудничества двух стран. По его словам, "это не просто политический документ, но и дорожная карта на будущее". Глава иранского МИД в своей статье для РИА Новости назвал три основных направления договора - экономика, технологии и гуманитарные связи. Важным аспектом нового документа будет и укрепление сотрудничества в сфере обороны и безопасности, отмечал он. По словам главы иранского МИД, договор предусматривает в том числе завершение международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" и рост объема торговли. Тегеран и Москва в рамках нового договора намерены сотрудничать в производстве, передаче и экспорте энергии, предусматривается и передача новых технологий в области возобновляемой энергетики. Кроме того, стратегическое соглашение РФ и Ирана упростит условия поездок для туристов и создаст совместные культурные программы, отмечал Аракчи.

https://ria.ru/20250117/vybor-1994036478.html

https://ria.ru/20250117/putin-1994258013.html

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иран, россия, тегеран (город), масуд пезешкиан, аббас аракчи, владимир путин, в мире